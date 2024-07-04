硬上女保險員又瘋狂傳訊騷擾 海鮮盤商慘了

郭姓老闆涉嫌性侵女保險員，還長達數月傳訊息騷擾，被橋頭地院判刑。（情境照）

2024/07/04 07:05

〔記者鮑建信／高雄報導〕一名女保險員（A女）在摩鐵被從事海鮮買賣的郭姓老闆侵犯後，礙於顏面原本不想提告，卻遭對方每天動輒數十通至上百通訊息騷擾，時間長達數月，橋頭地院認為他曾道歉，依妨害性自主罪判刑3年10月。

判決書指出，郭姓老闆透過網路認識被害人A女後，於2021年12月6日深夜近12點南下高雄，請她攜帶文件駕車前往高鐵左營站，載他到摩鐵投宿，因郭男藉故拒簽保險文件，A女於是先行返家。

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隔天凌晨1點多，A女又接獲郭男要求她購買晚餐、啤酒，抵達後先完成保險業務，2人開始邊喝酒邊聊天，過程中郭萌生淫念，涉嫌強行性侵硬上得逞。

郭男辯稱，A女是自願發生性行為﹔他的辯護人則說，從對話紀錄可以看到兩人像男女朋友，且郭男非常瘦小，跟A女一樣高，不可能把她甩到床上。

A女則說，被侵犯很丟臉，原本想息事寧人，但郭卻每天輒數十通上百通的簡訊、電話、LINE騷擾她，時間長達數月，甚至叫人堵她車及毀損物品，實在受不了才提告。

法官據A女受害後收到郭男訊息如「至於昨晚的事情我真的很痛苦」、「希望你不要再生氣了」、「我這輩子做了1件壞事情、不該做的事做人也沒有意義了」、「我做了1件傷天理的事是我最痛苦的1件事」等語，因此判決他有罪，仍可上訴。

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