為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

桃市消防局科員涉性侵羈押中 遭他偷拍網友控：初見面就被硬上

桃園地檢署已因桃園市政府消防局楊姓科員涉嫌妨害性自主案件，將他提起公訴。（記者周敏鴻攝）

桃園地檢署已因桃園市政府消防局楊姓科員涉嫌妨害性自主案件，將他提起公訴。（記者周敏鴻攝）

2024/07/03 14:31

〔記者周敏鴻／桃園報導〕目前羈押中的桃園市政府消防局40歲楊姓科員，涉嫌約砲女網友挨告，桃園地檢署3月間依妨害性自主罪嫌將他起訴，警方搜索時發現，楊另藏有他與多女的性愛影片，其中1名女子甚至向媒體透露：「第一次見面就被硬上！」對此，桃園市政府消防局表示，已進入司法程序，不予回應。

楊姓科員被女網友依妨害性自主罪提告，女網友指控，楊與他透過網路結識，去年她因生理期而身體不適，因吃藥後精神恍惚，楊到她住處卻不顧她反對硬上，事後床上、兩人下半身都是經血，楊沒清洗，刪除她的手機對話紀錄後離開。桃檢3月間偵結將楊起訴，當時桃市消防局回應，已依「公務員懲戒法」規定，停止楊職務並將案件移送懲戒法院審理，後續將依懲戒法院決議或審判結果處置。

檢警採取楊姓科員的檢體，發現2002年、2003年間發生男子持刀尾隨公寓女住戶，拿刀強押對方到偏僻處綑綁後性侵的3起相同手法案件，比對檢體發現，楊是犯案惡狼，因已過追訴期，只能不起訴處分。

楊的公務電腦內還有他與多名女子的性愛影片，其中1女還是警方告知才發現自己遭到偷拍，她向媒體透露，楊透過網路、謊稱單身與她搭訕，雙方相約見面，楊以國旅卡額度沒用完為由，帶她到桃園市的1處飯店過夜，豈料當晚就被楊撲倒，性侵得逞；她考量楊是公務員、收入穩定，決定不追究並與楊交往，但後來想想又作罷而斷了聯繫。事後得知楊犯案多起，只盼司法嚴懲楊，「別再讓他繼續害人」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
消防局科員約砲硬上女網友偷拍存「花冊」 21年前曾犯3起持刀性侵案
2024/03/30 10:26

消防局科員約砲硬上女網友偷拍存「花冊」 21年前曾犯3起持刀性侵案
「你下面是粉紅色的」 海巡署士官長指侵友人妻判4年
2024/07/01 23:12

「你下面是粉紅色的」 海巡署士官長指侵友人妻判4年

把陽光、 微風搬進家！高雄絕美植感宅
半夜相約摩鐵簽保單 女保險員拒「以身換單」仍被硬上
2024/07/02 07:08

半夜相約摩鐵簽保單 女保險員拒「以身換單」仍被硬上
男大生與女同學「嘿咻」換安全帽 挨告性侵判無罪
2024/07/02 14:08

男大生與女同學「嘿咻」換安全帽 挨告性侵判無罪

台新玫瑰卡、太陽卡翻新 回饋再升級
社會今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播