桃市消防局科員涉性侵羈押中 遭他偷拍網友控：初見面就被硬上

桃園地檢署已因桃園市政府消防局楊姓科員涉嫌妨害性自主案件，將他提起公訴。（記者周敏鴻攝）

2024/07/03 14:31

〔記者周敏鴻／桃園報導〕目前羈押中的桃園市政府消防局40歲楊姓科員，涉嫌約砲女網友挨告，桃園地檢署3月間依妨害性自主罪嫌將他起訴，警方搜索時發現，楊另藏有他與多女的性愛影片，其中1名女子甚至向媒體透露：「第一次見面就被硬上！」對此，桃園市政府消防局表示，已進入司法程序，不予回應。

楊姓科員被女網友依妨害性自主罪提告，女網友指控，楊與他透過網路結識，去年她因生理期而身體不適，因吃藥後精神恍惚，楊到她住處卻不顧她反對硬上，事後床上、兩人下半身都是經血，楊沒清洗，刪除她的手機對話紀錄後離開。桃檢3月間偵結將楊起訴，當時桃市消防局回應，已依「公務員懲戒法」規定，停止楊職務並將案件移送懲戒法院審理，後續將依懲戒法院決議或審判結果處置。

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檢警採取楊姓科員的檢體，發現2002年、2003年間發生男子持刀尾隨公寓女住戶，拿刀強押對方到偏僻處綑綁後性侵的3起相同手法案件，比對檢體發現，楊是犯案惡狼，因已過追訴期，只能不起訴處分。

楊的公務電腦內還有他與多名女子的性愛影片，其中1女還是警方告知才發現自己遭到偷拍，她向媒體透露，楊透過網路、謊稱單身與她搭訕，雙方相約見面，楊以國旅卡額度沒用完為由，帶她到桃園市的1處飯店過夜，豈料當晚就被楊撲倒，性侵得逞；她考量楊是公務員、收入穩定，決定不追究並與楊交往，但後來想想又作罷而斷了聯繫。事後得知楊犯案多起，只盼司法嚴懲楊，「別再讓他繼續害人」。

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