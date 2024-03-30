消防局科員約砲硬上女網友偷拍存「花冊」 21年前曾犯3起持刀性侵案

桃園市消防局40歲楊姓科員，21年前因考試壓力大竟3度持刀性侵女子，考上公務員後就停止犯案，讓性侵案遲遲無法破案，最近楊男開始在網路約砲，女網友身體不舒服還硬上被提告，警方從楊男檢體揪出身分。（示意圖）

2024/03/30 10:26

〔記者謝武雄／桃園報導〕當真是法網恢恢、疏而不漏！桃園市政府消防局40歲楊姓科員，21年前因考試壓力大竟3度持刀性侵女子，考上公務員後就停止犯案，讓性侵案遲遲無法破案，最近楊男開始在網路約砲，女網友身體不舒服還硬上，才被女網友提告，警方從楊男檢體揪出身分，檢方依妨害性自主等罪起訴，但21年前性侵案已過追訴期，只能不起訴。

楊姓男子是在去年到女網友住處求歡，因當時女網友生理期來，且女網友身體不舒服吃藥後精神恍惚，楊男不顧女網友反對硬上，且事後床上、楊男、女子下半身滿滿都是經血，楊男顧不得清洗，還刪除女子手機內兩人對話紀錄後就離開，女網友提告性侵，警方採集檢體，確認楊男就是21年前作案的性侵犯。

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警方曾到消防局搜索，並在楊姓男子的公務電腦中找到名為「花冊」的檔案夾，期間發現數部偷拍性愛影片，1名女子一直到被警方通知後才知道自己被偷拍。影片資料夾名稱還會寫上女子特徵、手機。

據了解，楊姓男子2002年、2003年時疑似為參加國考壓力太大，犯下3次性侵案，作案手法都是到公寓大樓尋找對象，然後尾隨進入電梯間，隨後持水果刀抵住女子背部，強壓女子到偏僻處，以膠帶捆綁女子後對其性侵。當時警方雖有採集檢體，但無法查出DNA為誰所有，案件遲遲未破。

不過這3次性侵案案件，即使是第3件案件的追訴期時效也是在2023年2月22日，但案件在2023年11月20日由台北市政府警察局婦幼警察隊送到桃園地檢署偵辦，檢方只能給予不起訴處分，至於性侵女網友、偷拍部分，桃園地檢署依妨害性自主提起公訴，楊男目前還在押中。至於其他被偷拍的女網友，檢方目前還在調查中。

桃園市政府消防局表示，已依「公務員懲戒法」規定，停止楊男職務且將案件移送懲戒法院審理，後續將依懲戒法院決議或審判結果處置。

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