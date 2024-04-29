南韓首爾每坪236萬豪華公寓爆弊案 使用數千片中國不合格玻璃

南韓建築公司GS E&C在首爾瑞草區的豪華公寓，被爆出使用數千片中國不符標準的玻璃。圖為GS E&C瑞草總部大樓。（圖擷自Google街景）

2024/04/29 11:12

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓建築公司GS E&C，先前發生柱子缺少鋼筋造成安全隱憂的弊案，沒想到如今在首爾瑞草區每坪1億韓元（約新台幣236萬元）、已完工數年的豪華公寓又出現問題，被爆出使用數千片中國製不符標準的玻璃。

據《韓聯社》報導，有業者在競標GS E&C瑞草豪華公寓玻璃工程失敗後，對低價得標的承包商展開調查，驚覺對方所使用的玻璃未達韓國標準，因此向警方舉報。

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GS E&C方面表示，承包商進口了2500片中國玻璃，在南韓境內貼上偽造的合格標籤，藉此趕上完工日期，GS E&C本身對此毫不知情，同樣也是受害者，將向承包商求償並全面更換玻璃。

據了解，這些不合格玻璃安裝在公寓陽台護欄、宴會廳、空中廊道、屋頂護欄等空間，按照規定必須是可以承受一定負荷和衝擊的強化玻璃，但這批中國玻璃的品質未有任何檢測結果可以證實。

此外，中國問題玻璃上的偽造標籤和正版具有明顯差異，用肉眼就能辨識出來，因此GS E&C被質疑施工過程缺乏監督與管理，由於公寓已有居民入住，為了避免遭受玻璃破碎的風險，居委會已提醒住戶避免進入安裝不合格玻璃的區域。

事實上，GS E&C去年4月就傳出重大工安意外，在仁川西區的公寓社區工地停車場發生火災並坍塌，後續發現32根柱子有19根缺少鋼筋，導致GS E&C被勒令停業8個月，最終決定將事發工地上17棟已建成的公寓拆除重建。

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