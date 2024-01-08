中國學校斥資20.4萬買「情緒宣洩儀」 網諷︰二手Wii才賣877元

中國一所中學學生爆料，校方花費4萬6500元人民幣購買一台名為「智能（智慧）互動情緒宣洩儀」設備，其實只是一台連上螢幕的任天堂主機Wii。（圖擷取自@whyyoutouzhele 社群平台「X」，本報合成）

2024/01/08 19:54

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日中國廣州市一所中學傳出，校方花費4萬6500元人民幣（約新台幣20萬4042元）購買一台名為「智能（智慧）互動情緒宣洩儀」設備，並安置在校內供學生使用。但校內學生上網匿名爆料，這台設備其實只是一台連上螢幕的任天堂主機Wii，而且該機台在二手市場上，最貴也才賣200元人民幣（約新台幣877元）。

長期關注、爆料中國各項時事的社群平台「X」（前推特）用戶「李老師不是你老師」，昨（7）日晚間發文分享一篇匿名爆料和影片。爆料者為中國廣州市鐵一中學的學生，他透露校方近期花費巨資購買一台「智能（智慧）互動情緒宣洩儀」，並將該設備設置在專用教室裡，讓學生可以自由進該場所裡遊玩使用。

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根據中國廣州市鐵一中學經費公示，這台設備是校方向「北京奧泰瑞格科技有限公司」採購，一台花費4萬6500元人民幣。然而，這台高科技設備卻被爆料學生透露，他們去現場使用這台設備，發現它其實就只是一台連上螢幕的任天堂主機Wii，且打開設備後，裡面的使用說明、小遊戲等內容，也充滿各種「Wii」、「Nintendo」等字眼。

爆料學生更指出，現在一台全新任天堂Wii遊戲機價格，一台約為600元人民幣（約新台幣2632元），學校購買的這台設備中的Wii遊戲機生產於2006年，在二手市場最貴也才賣200元人民幣。經過換算後，申報經費與實際購買設備的價格差了將近「233倍」，可以說是非常誇張。

消息一出，眾人除質疑校方是否利用該方式貪污經費，也調侃這種貪污行為在中國早已見怪不怪，「遊戲甚至都還是盜版的」、「欺負年輕人不知道停產的前代主機」、「這是日本的，不應該用手榴彈炸掉嗎？」、「而且這台Wii還是非法改裝過（破解）的」、「比起坑了10萬億造芯的科技公司，這種詐騙僅只不值一提」、「政府採購就是保證各方的利益，要不然領導們哪來的灰色收入」。

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