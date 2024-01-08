為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

中國學校斥資20.4萬買「情緒宣洩儀」 網諷︰二手Wii才賣877元

中國一所中學學生爆料，校方花費4萬6500元人民幣購買一台名為「智能（智慧）互動情緒宣洩儀」設備，其實只是一台連上螢幕的任天堂主機Wii。（圖擷取自@whyyoutouzhele 社群平台「X」，本報合成）

中國一所中學學生爆料，校方花費4萬6500元人民幣購買一台名為「智能（智慧）互動情緒宣洩儀」設備，其實只是一台連上螢幕的任天堂主機Wii。（圖擷取自@whyyoutouzhele 社群平台「X」，本報合成）

2024/01/08 19:54

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日中國廣州市一所中學傳出，校方花費4萬6500元人民幣（約新台幣20萬4042元）購買一台名為「智能（智慧）互動情緒宣洩儀」設備，並安置在校內供學生使用。但校內學生上網匿名爆料，這台設備其實只是一台連上螢幕的任天堂主機Wii，而且該機台在二手市場上，最貴也才賣200元人民幣（約新台幣877元）。

長期關注、爆料中國各項時事的社群平台「X」（前推特）用戶「李老師不是你老師」，昨（7）日晚間發文分享一篇匿名爆料和影片。爆料者為中國廣州市鐵一中學的學生，他透露校方近期花費巨資購買一台「智能（智慧）互動情緒宣洩儀」，並將該設備設置在專用教室裡，讓學生可以自由進該場所裡遊玩使用。

根據中國廣州市鐵一中學經費公示，這台設備是校方向「北京奧泰瑞格科技有限公司」採購，一台花費4萬6500元人民幣。然而，這台高科技設備卻被爆料學生透露，他們去現場使用這台設備，發現它其實就只是一台連上螢幕的任天堂主機Wii，且打開設備後，裡面的使用說明、小遊戲等內容，也充滿各種「Wii」、「Nintendo」等字眼。

爆料學生更指出，現在一台全新任天堂Wii遊戲機價格，一台約為600元人民幣（約新台幣2632元），學校購買的這台設備中的Wii遊戲機生產於2006年，在二手市場最貴也才賣200元人民幣。經過換算後，申報經費與實際購買設備的價格差了將近「233倍」，可以說是非常誇張。

消息一出，眾人除質疑校方是否利用該方式貪污經費，也調侃這種貪污行為在中國早已見怪不怪，「遊戲甚至都還是盜版的」、「欺負年輕人不知道停產的前代主機」、「這是日本的，不應該用手榴彈炸掉嗎？」、「而且這台Wii還是非法改裝過（破解）的」、「比起坑了10萬億造芯的科技公司，這種詐騙僅只不值一提」、「政府採購就是保證各方的利益，要不然領導們哪來的灰色收入」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
抄襲民進黨《在路上》！ 中國官媒：習近平永遠在路上
2024/01/08 15:26

抄襲民進黨《在路上》！ 中國官媒：習近平永遠在路上
中國遼寧省20年連3任公安廳長貪污 共收賄53.5億
2024/01/07 09:49

中國遼寧省20年連3任公安廳長貪污 共收賄53.5億

別只存台股 全球基建股利率更好！
中國不意外？央視春晚開場曲《花開種花家》爆抄襲日本動漫歌
2023/01/22 18:17

中國不意外？央視春晚開場曲《花開種花家》爆抄襲日本動漫歌
中國反貪影片疑抄襲「超級瑪利歐」日媒控：侵權累犯
2019/02/02 11:06

中國反貪影片疑抄襲「超級瑪利歐」日媒控：侵權累犯

七期金十字－市政角地＋惠文學區成置產首選
山寨的比較嗆！強國仿「無印良品」反告日商正牌侵權
2018/10/25 23:37

山寨的比較嗆！強國仿「無印良品」反告日商正牌侵權
中國抄襲超人力霸王 日本網友酸：維尼不行超人可以？
2017/07/21 10:21

中國抄襲超人力霸王 日本網友酸：維尼不行超人可以？
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播