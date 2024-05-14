劍指中俄朝！ 英防相：未來10餘年將打造28艘新戰艦

英國國防大臣夏普斯。（美聯社）

2024/05/14 20:46

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國國防大臣夏普斯14日表示，英國將進入「造艦黃金時代」，未來10餘年將打造28艘水面艦艇或潛艦，包括6艘多功能兩棲戰艦，將有助於加強英國兩棲特種作戰突擊隊的能力，以應對未來的戰鬥，尤其是來自中國、北韓、伊朗和俄羅斯的威脅。

夏普斯指出，英國武裝部隊目前有28艘新艦艇和潛艦處於設計或建造階段，其中22艘已納入體制，3艘為政府承諾為陸戰隊打造的「多功能」艦艇，且可能額外再造3艘，「這是一個非常大的造艦計畫，為數眾多的戰艦，是英國造艦的黃金時代」。他強調，這是有可能達成的，因為英國保守黨政府上月已同意將國內生產毛額（GDP）的2.5％用於國防，藉此展現英國嚴肅看待國家防衛的決心，讓試圖傷害英國的對手卻步。

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保守黨的目標是在2030年讓國防預算佔GDP的2.5％，並計畫削減公務員人數來籌措財源，但這個做法遭在野工黨質疑。工黨則認為，必須在經濟條件允許的情況下，才應設定此一支出目標，但保守黨批評這是向對手發出一個訊號，表明英國並不認真看待國防成效。

在英國新艦計畫中，最受矚目的是6艘新型「新型兩棲作戰多功能支援艦」（MRSS），有助英國在全球不同作戰環境快速部署。海軍參謀長凱伊（Ben Key）上將表示，這將是英國迄今性能最優越的兩棲作戰艦艇，且可與北大西洋公約組織（NATO）及最密切的歐洲盟友相互交換操作。英國國防部則指出，新型MRSS十分靈活，可搭載各式飛機、無人系統等工具，以完成複雜度高的任務。此外，它們也能即時救治傷患，在任何環境提供醫療支援，預計2030年代初期服役。

《每日電訊報》指出，新型MRSS可望配備已經實測驗證的英國「龍火」（DragonFire）雷射導能武器 （LDEW）。該武器可用於打擊飛彈、無人機及其他空中目 標，一發成本僅約10英鎊，精準度則相當於自1公里外擊中一枚1英鎊硬幣（直徑約2.3公分）。首相蘇納克上月底提到，英國海軍艦艇預計2027年即可配備「龍火」，較原定時程提前。

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