為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

李家超同窗涉案！香港駐英經貿辦官員被捕 涉監視流亡港人

嫌犯袁松彪（見圖）據稱是香港駐倫敦經貿辦第三號人物，還與香港特首梁振英有同窗之誼。（路透）

嫌犯袁松彪（見圖）據稱是香港駐倫敦經貿辦第三號人物，還與香港特首梁振英有同窗之誼。（路透）

2024/05/14 20:35

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國警方13日宣布逮捕起訴3名為香港情治單位工作的人員，指控他們違反英國「國家安全法，其中1人是港警退役的香港駐英高級官員，據傳與香港特首有同窗之誼，另外兩人也是曾經在英軍特種部隊服役的軍警人物。北京痛批倫敦當局羅織罪名，並提出嚴正交涉，英方強調此舉是為了保護國家安全，英國外交部14日更召見中國駐英大使表達抗議。

起訴書中指出，這3人涉嫌在去年12月20日至本月2日期間，進行可能協助外國情報機構的行為，包括資訊收集、監視和欺詐等，3人還控在本月1日強行闖入英國一處住宅。起訴書直接指出被告的目標疑為居英港人，點名羅冠聰、劉祖迪與蒙兆達等知名居英香港民主派人士。

據領英（Linkedin）的資料，3名被告中，37歲白人男子崔克特（Matthew Trickett）在2006到2013年間於英國皇家海軍服役，擔任特種突擊隊，退役之後擔任保安人員。另一名38歲的香港人被告衞志良（Chi Leung Wai, Peter Wai），其開設的D5 Security保安公司網頁上介紹說，他有20年的軍警經歷。衞志良在自己的臉書也聲稱，他在英國皇家海軍同樣是特種突擊隊員。

第3名嫌犯是63歲英籍香港退休警官袁松彪，現任香港駐倫敦經貿辦公室行政經理。自由亞洲電台報導，袁是駐倫敦經貿辦第三號人物，直接參與其內部運作，而據南華早報早年報導，袁松彪曾與香港特首李家超一同修讀澳洲查爾斯特大學（Charles Sturt University）在港課程，並一同在2002年畢業。

3人身穿囚服13日在英國法院出庭，法官給予三人保釋，但必須遵守宵禁、定時向警方報到的義務。3人本月24日將再度出庭。

李家超14日要求英方交代事件詳情，保障職員權益及辦公正常，他拒絕對特區政府的無理指控而特區政府已聲明並向英國提出交涉，中國駐英大使館也反對指控。他強調，駐倫敦經貿辦日常工作是與當地不同人士溝通，推廣香港經濟貿易、文化以及香港優勢。

被問到他本人與袁松彪是否曾經是同學，李家超聲稱，有關網路上流傳的畢業合照中的畢業生包括他們兩人，但對對方的印象只有這幅照片。

中國外交部駐港公署痛評英方羅織罪名，任意逮捕中國公民，對香港特區政府進行無中生有的污衊抹黑，表示強烈不滿和堅決反對，強烈敦促英方立即停止相關的卑劣行徑。

英國安全大臣圖根哈特（Tom Tugendhat）13日強調，英國絕對致力於捍衛他們所珍視的權利和自由，將盡一切努力保護英國的國家安全；此外英國外交部14日召見中國駐英大使鄭澤光，就3名男子被控為香港從事間諜活動一事，向中方提出嚴正抗議。英國外交、聯邦暨發展事務部（FCDO）在一份聲明中表示，中國近期針對英國的一系列行為，包括網路攻擊、間諜活動和懸賞追捕異議人士等，都是不可接受的。

李家超聲稱，有關網路上流傳的畢業合照中的畢業生包括他與袁松彪兩人，但對對方的印象只有這張照片。（美聯社）

李家超聲稱，有關網路上流傳的畢業合照中的畢業生包括他與袁松彪兩人，但對對方的印象只有這張照片。（美聯社）

英藉港人衞志良。（美聯社）

英藉港人衞志良。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
國安局報告：中共意圖分化歐洲 加大干擾友台活動
2024/05/11 11:16

國安局報告：中共意圖分化歐洲 加大干擾友台活動
涉為中國刺探情資 德國極右翼政黨議員助理被捕
2024/04/23 20:14

涉為中國刺探情資 德國極右翼政黨議員助理被捕
國際特赦組織︰中國跨海打壓留學生人權
2024/05/14 05:30

國際特赦組織︰中國跨海打壓留學生人權
英國破獲中國間諜網！3男被控為香港情報工作
2024/05/13 16:18

英國破獲中國間諜網！3男被控為香港情報工作
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播