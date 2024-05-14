李家超同窗涉案！香港駐英經貿辦官員被捕 涉監視流亡港人

嫌犯袁松彪（見圖）據稱是香港駐倫敦經貿辦第三號人物，還與香港特首梁振英有同窗之誼。（路透）

2024/05/14 20:35

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國警方13日宣布逮捕起訴3名為香港情治單位工作的人員，指控他們違反英國「國家安全法，其中1人是港警退役的香港駐英高級官員，據傳與香港特首有同窗之誼，另外兩人也是曾經在英軍特種部隊服役的軍警人物。北京痛批倫敦當局羅織罪名，並提出嚴正交涉，英方強調此舉是為了保護國家安全，英國外交部14日更召見中國駐英大使表達抗議。

起訴書中指出，這3人涉嫌在去年12月20日至本月2日期間，進行可能協助外國情報機構的行為，包括資訊收集、監視和欺詐等，3人還控在本月1日強行闖入英國一處住宅。起訴書直接指出被告的目標疑為居英港人，點名羅冠聰、劉祖迪與蒙兆達等知名居英香港民主派人士。

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據領英（Linkedin）的資料，3名被告中，37歲白人男子崔克特（Matthew Trickett）在2006到2013年間於英國皇家海軍服役，擔任特種突擊隊，退役之後擔任保安人員。另一名38歲的香港人被告衞志良（Chi Leung Wai, Peter Wai），其開設的D5 Security保安公司網頁上介紹說，他有20年的軍警經歷。衞志良在自己的臉書也聲稱，他在英國皇家海軍同樣是特種突擊隊員。

第3名嫌犯是63歲英籍香港退休警官袁松彪，現任香港駐倫敦經貿辦公室行政經理。自由亞洲電台報導，袁是駐倫敦經貿辦第三號人物，直接參與其內部運作，而據南華早報早年報導，袁松彪曾與香港特首李家超一同修讀澳洲查爾斯特大學（Charles Sturt University）在港課程，並一同在2002年畢業。

3人身穿囚服13日在英國法院出庭，法官給予三人保釋，但必須遵守宵禁、定時向警方報到的義務。3人本月24日將再度出庭。

李家超14日要求英方交代事件詳情，保障職員權益及辦公正常，他拒絕對特區政府的無理指控而特區政府已聲明並向英國提出交涉，中國駐英大使館也反對指控。他強調，駐倫敦經貿辦日常工作是與當地不同人士溝通，推廣香港經濟貿易、文化以及香港優勢。

被問到他本人與袁松彪是否曾經是同學，李家超聲稱，有關網路上流傳的畢業合照中的畢業生包括他們兩人，但對對方的印象只有這幅照片。

中國外交部駐港公署痛評英方羅織罪名，任意逮捕中國公民，對香港特區政府進行無中生有的污衊抹黑，表示強烈不滿和堅決反對，強烈敦促英方立即停止相關的卑劣行徑。

英國安全大臣圖根哈特（Tom Tugendhat）13日強調，英國絕對致力於捍衛他們所珍視的權利和自由，將盡一切努力保護英國的國家安全；此外英國外交部14日召見中國駐英大使鄭澤光，就3名男子被控為香港從事間諜活動一事，向中方提出嚴正抗議。英國外交、聯邦暨發展事務部（FCDO）在一份聲明中表示，中國近期針對英國的一系列行為，包括網路攻擊、間諜活動和懸賞追捕異議人士等，都是不可接受的。

李家超聲稱，有關網路上流傳的畢業合照中的畢業生包括他與袁松彪兩人，但對對方的印象只有這張照片。（美聯社）

英藉港人衞志良。（美聯社）

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