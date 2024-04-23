涉為中國刺探情資 德國極右翼政黨議員助理被捕

德國另類選擇黨議員克拉（中）的助手，被德國檢方指控為中國從事間諜活動。（法新社）

2024/04/23 20:14

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕德國檢方今（23日）表示，一名歐洲議會（European Parliament）德國極右翼政黨議員的助理，因涉嫌為中國從事間諜活動被逮捕，這名助理被控向中國提供情資，並監視德國境內的中國反對派人士。

《法新社》報導，德國聯邦檢察官在聲明中，將這名被逮捕的男子稱為Jian G.，他被控向中國情報單位，提供有關歐洲議會談判的情報，另外他也涉嫌在德國境內監視中國異議分子，「2024年1月，被告不斷地向他的情報機關委託人，傳遞有關歐洲議會談判與決策的情報，他也為情報機關監視身處德國的中國反對派成員。」

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檢方表示，Jian G.週一在德國東部的德勒斯登（Dresden）被逮捕，檢調也搜查了他的住處。

雖然德國檢方並沒有給出太多說明，不過在歐洲議會的網站上卻可以找到案情相關資訊，這名涉案男子是德國另類選擇黨（AfD）議員克拉（Maximilian Krah）的助手，全名為郭建（Jian Guo，音譯）。

據稱郭建自2019年起就擔任克拉的助手至今，然而德國檢方表示，郭姓男子的真正身分「是中國情報單位的一名幹員」。

德國內政部長費瑟（Nancy Faeser）稱這些指控「非常嚴重」，並要求相關單位徹查，她說：「如果中國諜報活動被證實發生在歐洲議會內，那這就是一次從內部發起，對於歐洲民主的攻擊。」

德國另類選擇黨發言人普法茲拉夫（Michael Pfalzgraf）則說：「由於我們沒有案件的進一步資訊，我們必須等待聯邦檢察官的深入調查。」

在歐洲議會網站上，可以在克拉的頁面中，發現這名涉案男子郭建（Jian Guo）的名字。（擷取自歐洲議會網站）

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