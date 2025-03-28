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    清泉崗綠能弊案》軍士官每週與傳播妹狂歡、性招待 廠商付錢付到怕

    台中清泉崗基地的空軍第三聯隊營區，爆發綠能貪瀆弊案。（資料照）

    台中清泉崗基地的空軍第三聯隊營區，爆發綠能貪瀆弊案。（資料照）

    2025/03/28 00:14

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    國軍光電弊案起訴許姓中校等6人 掮客、雇員求刑9年 士官長8年

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕台中清泉崗基地空軍第三聯隊營區爆發綠能貪瀆弊案，檢方驚爆，涉案的中校退役葉姓雇員（47歲）和陳姓士官長（33歲），經常被掮客陳男帶到高檔餐廳大吃大喝，結束再帶到旅館開房間，每次性招待時間、次數和傳播妹價碼多少，都被爆料者記錄下來。葉姓雇員、陳姓士官長分別被具體求刑9年、8年。

    台中清泉崗基地空軍第三聯隊營區爆發綠能貪瀆弊案，該聯隊負責光電招標的許姓中校科長、陳姓士官長、中校退役葉姓雇員、蔡姓上尉後勤參謀官，今被依貪污罪起訴。

    起訴書揭露第一攤在2022年9月23日，當天酒宴錢才5000元，但現場陪酒的傳播妹1名就要1萬2000元，掮客陳男幫葉姓雇員、陳姓士官長叫來3名傳播妹；隔一個禮拜，再喝一攤，這次叫了4名傳播妹，花5萬8000元；11月8日，陳男把3名傳播妹叫到公司陪酒，這攤花了4萬1千元；11月14日、16日兩天則帶到汽車旅館開喝，每次都叫3名傳播妹陪酒，共花9萬4千元。

    起訴書指出，被告等人為慶祝上網招標成功，由掮客陳男帶葉、陳兩人到台北市某頂級會館，女陪侍除陪酒還包括性服務，每名傳播妹價碼為4萬2412元。

    起訴書內容顯示，葉、陳兩人從2022年9年至隔年11月軍旅生涯，幾乎是每週都有節目，地點經常選汽車旅館，每次必有傳播妹作陪。

    這段時間綠能廠商黃男被掮客陳男持續索賄，陳男再帶軍士官飲酒、性招待，陳男再逼負責的軍官改標案金額和內容，但黃男付出5000多萬的賄款後感歎「自己被剝得一乾二淨」，不想再玩，被迫找來其它有意投標的綠能廠商，此案才被揭發開來。

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