中配網紅鼓吹武統 民調：69.9％支持撤銷居留許可

民調顯示，中配網紅在台灣鼓吹武統，69.9%民眾支持依法撤銷依親居留許可，不支持20.9%，無明確意見9.1%。（記者陳鈺馥翻攝）

2025/03/18 16:04

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國籍配偶取得我國身分證的時程，國民黨立委欲修法將最短年限由6年縮短為4年。最新民調顯示，59%台灣民眾不支持，28.8%支持，另有高達69.9%民眾支持撤銷鼓吹武統的中配網紅依親居留許可。

TPOC台灣議題研究中心民調顯示，有中配網紅在台灣宣傳武統，69.9%民眾支持主管機關依法撤銷依親居留許可，不支持20.9%，無明確意見9.1%。

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在罷免議題方面，34.2%民眾最不能接受立委出現「親中及危害國家安全或主權」，28.7%不能接受「黨意優先、不顧民意」，27.6%不能接受「濫用公費資源」、26.2%不能接受「不當刪減凍結預算」，17.0%不能接受「沒有兌現競選承諾」，16.7%上述全都不能接受。

根據民調，現任立委為國民黨或泛藍的選區，選區內民眾對於立委的滿意度，43.2%不滿意、30.0%滿意；現任立委為民進黨的選區，選區內民眾對立委的滿意度，57.7%不滿意、25.6%滿意。

本次民調調查對象為戶籍在全台22縣市年滿20歲的民眾，採市話調查方式，以分層比例隨機抽樣進行。調查時間今年3月12日至15日，有效樣本1077份，95%信心水準，抽樣誤差為正負2.99百分點，並依最新人口資料，進行戶籍地、性別、年齡和教育程度加權處理。

國民黨立委欲修法將中配取得我國身分證最短年限由6年縮短為4年，民調顯示，59%台灣民眾不支持，僅28.8%支持。（記者陳鈺馥翻攝）

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