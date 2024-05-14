國際特赦組織︰中國跨海打壓留學生人權

國際特赦組織發布報告，指中國政府為了阻止中國留學生參與「敏感」活動，對他們進行騷擾和監視，甚至也恐嚇它們在中國的親友。圖為中國國家主席習近平本月五日訪問法國巴黎時，示威者上街聲援西藏和維吾爾族，舉起寫有「你愈試圖讓我們噤聲，我們就愈大聲」的標語。（法新社）

2024/05/14 05:30

阻止參與國外「敏感」活動 騷擾監視 甚至恐嚇在中親友

〔編譯孫宇青／綜合報導〕「國際特赦組織」十三日發布六十三頁報告，指中國政府為了阻止中國留學生參與「敏感」活動，對他們進行騷擾和監視，甚至也恐嚇其在中國的親友，使他們生活在恐懼之中，即使是在言論和集會自由獲得保障的歐美國家，也怯於表達自身觀點，呼籲西方政府和大學捍衛這些學生的學術自由與基本權利。

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該組織對比利時、加拿大、法國、德國、荷蘭、瑞士、英國和美國等地的卅二名中國學生進行深入採訪，其中包括十二名香港學生，是迄今有關中國政府對外國大學進行跨國鎮壓的最廣泛紀錄。

一位化名羅宛（Rowan）的學生描述，她曾在參加「六四事件」紀念活動後的幾小時內，收到在中國的父親來電，當局要他「教育海外留學的女兒不要參加任何可能損害中國聲譽的活動」。她從未對外透露真實姓名、也未在網路上發布參與活動的訊息，中國官員卻能迅速確認她是參與者，還能找到她的家人做出警告，顯示她正在被監視。

學生恐懼 經常自我審查

近三分之一受訪學生表示，中國官員曾騷擾其家人，威脅吊銷他們的護照、解僱他們、阻止他們升官和退休福利，甚至限制個人自由。許多受訪學生也坦言，他們經常自我審查，包括在臉書、Ｘ等非中國社群平台，並透露儘管身在海外，他們還是會在微信等中國社群平台上經歷與中國境內類似的審查。大多數學生說，他們會避免在課堂上發言，擔心任何評論或意見都可能被報告給北京。

國際特赦組織中國事務部門主任布魯克斯直言，北京擬定一項限制學生人權的策略，無論他們身在何處，北京都能遠端控制。

特赦組織 籲捍衛學生自由

統計顯示，約有九十萬名中國公民在海外求學，國際特赦組織呼籲東道國政府和大學採取更多措施，保護面臨跨國壓迫威脅的學生，包括建立通報機制，並在事件發生時挺身反制。

澳洲廣播公司調查性新聞節目「四角」近日採訪曾經在二○○八至二○二三年擔任中國公安部政治安全保衛局臥底特務、去年逃亡至澳洲的艾瑞克（Eric，化名），揭露這個負責在全球對批評中國共產黨及習近平的人士進行監視、綁架和噤聲的部門運作方式。

艾瑞克指出，他的任務是在全球追捕中國異議者，有時會使用精心設計的偽裝身分，包括房地產人士、反共自由鬥士等，以獲取對方信任，再將他們引誘到可以任意執行綁架行動、並合法遣送回中國的國家。

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