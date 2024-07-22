長照悲歌！日本70歲女兒殺害102歲母親 嘆不堪照護壓力

一名住在日本東京都的70歲老婦人，疑似不堪長年照護壓力 而親手殺害102歲的老母親。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照，歐新社）

2024/07/22 21:39

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一名住在日本東京都的70歲老婦人小峰陽子，今（22）日上午報警稱，自己殺害了家中102歲的老母親，警方獲報到場後，在臥房內發現已無生命跡象的老母親，並在她身上找到勒痕和刺傷痕跡，送醫後確認死亡。事後小峰陽子被警方依殺人罪逮捕，而她事後向警方供稱，是因為不堪照護繁重，才痛下殺手。

綜合日媒報導，東京都警視廳立川警察署表示，事發現場位於JR立川站東邊1.5公里處的住宅區，警方獲報到場查看，小峰陽子102歲的老母親倒臥在寢室的床上，且頸部明顯受傷，送醫後仍宣告不治。搜查人員透露，小峰陽子是在殺害母親後自行報警，警方原依殺人未遂現行犯將小峰陽子逮捕，不過目前改依殺人罪嫌偵辦。

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警方表示，被逮的小峰陽子向他們供稱，「母親現在已經無法自己上廁所，變成得由我負責把母親移到廁所馬桶上，對於照顧她已經感覺相當疲累，所以我才將她殺害。」

小峰陽子的鄰居表示，她大約在10年前搬回家，當時與丈夫、老母親同住，不過幾年前她的丈夫離世後，就由她單獨照顧老母親，每周會有一天由專業長照人員到府協助。鄰居也提到，最後一次見到小峰陽子是在19日，當時有注意到她面露疲態，「原以為有長照人員幫忙就沒問題，沒想到她會想不開。」

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