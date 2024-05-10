抗威權軸心 英籲更強硬防範中俄

英國外交大臣卡麥隆9日發表政策演說，指中國、伊朗、俄羅斯和北韓等為「威權國家軸心」，是造成全球威脅升高的原因。（美聯社）

2024/05/10 05:30

外交大臣直指中俄伊朗北韓升高全球威脅

〔編譯管淑平／綜合報導〕英國外交大臣卡麥隆九日發表政策演說，指中國、伊朗、俄羅斯和北韓等為「威權國家軸心」，是造成全球威脅升高的原因；在當前更加危險的世界，西方外交政策需要更強悍果決。

卡麥隆在英國情報機關「政府通訊總部」（GCHQ）旗下國家網路安全中心（NCSC）發表演說指出，當前的世界「比我們大多數人歷來所知」更為危險，尤其是惡意的外國影響力；西方正受到伊朗、俄羅斯和中國等國的考驗，西方外交政策要更強悍，需要採取更果決行動，來保護其利益不受新興威脅，否則就任由「我們的對手…為我們決定我們的未來」。

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他說：「我們在打一場意志力之戰，我們所有人、英國和我們在全球各地的盟邦夥伴，必須證明我們的對手是錯的」。

促北約盟國提高國防支出GDP占比

卡麥隆敦促北大西洋公約組織（NATO）盟國，在即將召開的北約峰會必須都朝向達成二○一四年所做承諾，國防支出占國內生產總值（GDP）二％，「然後我們需要迅速行動，確立二．五％為所有北約盟國的新基準」。

他指出，包括俄羅斯、伊朗、北韓和中國的「威權國家軸心」，是全球威脅升高的原因，首重防範中國、俄羅斯和伊朗的安全問題，對英國來說至關重要，英國需要投資七大工業國集團（G7）、情報分享聯盟「五眼聯盟」等既有聯盟，也需要建立新的夥伴關係，如同與美國、澳洲組成的「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）。

針對俄羅斯，卡麥隆說，「我們需要為這個更艱難世界採取更強硬態度，如果普廷的非法侵略給我們什麼教訓，那一定是做得太少、太晚，只會激勵侵略者」，呼籲英國和西方「要有行動的勇氣」。

驅逐俄武官 解除部分不動產外交保護

卡麥隆也談到加薩情勢，被問到英國是否會跟進美國，暫停提供以色列軍備，他說英國並非以國對國直接向以國出口武器，與美國情況不同，不會跟進暫停出口。但是他說，英國不支持大規模入侵加薩走廊南部拉法，除非看到一套保護平民的計畫。

另一方面，英國政府八日宣布驅逐一名俄羅斯駐英武官，理由是此人實為以外交身分為掩護的軍事情報官員。英方另解除部分俄國在英不動產的外交保護地位，指稱相關場所實為情報活動基地。外交部還召見俄羅斯駐英大使，再次警告俄方各類惡意行為不會被容忍。英國政府也對俄國外交簽證核發施加限制，包括縮短俄國外交官駐英合法期限。

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