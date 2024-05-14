俄國核心圈人事異動 普廷拔擢「接班人」進克宮

俄羅斯總統普廷（右1）拔擢圖拉州長（左2）久明擔任總統助理，負責監督國防工業、國務委員會鎮及體育事務。（歐新社）

2024/05/14 23:07

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕繼日前撤換國防部長後，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）今天（14日）再次發布人事異動令，將俄羅斯聯邦安全會議祕書帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）調來擔任助手，負責監督造船業；普廷還拔擢他的經濟顧問奧列什金（Maxim Oreshkin）與圖拉州州長久明（Alexei Dyumin），而久明被一部分人士視為普廷的接班人。

《路透》報導，帕特魯舍夫與普廷同樣出生在俄國第二大城聖彼得堡（St Petersburg），他此前已在聯邦安全會議擔任祕書長達16年，這次的職位異動被認為遭到降職，不過他的兒子德米特里（Dmitry Patrushev）則成為俄國副總理，負責掌管農業。

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而先前擔任普廷經濟顧問的奧列什金，今天被晉升為克宮副幕僚長。一名消息人士指出，由於克里姆林宮在經濟政策方面的權力越來越大，奧列什金就顯得很重要。

不過在這一波人事異動之中，被拔擢擔任總統助理的久明最為引人注目。克里姆林宮指出，久明將負責監督國防工業、國務委員會以及體育事務。

久明在1995年進入負責保護克宮政要的俄羅斯聯邦警衛局（FSO），在普廷的第一任與第二任總統期間，他成為了普廷的保鑣，後來他也擔任過俄羅斯軍事情報局（GRU）的副局長與圖拉州（Tula Oblast）州長。

克里姆林宮前顧問馬爾科夫（Sergei Markov）指出，「久明是一名新助手。那裏是一個人材庫，但他之後會去哪裡呢？畢竟，很多人都相信普廷將久明視為他的接班人。」

俄羅斯聯邦安全會議祕書帕特魯舍夫（見圖）被降職為總統助理，負責監督造船業。（路透）

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