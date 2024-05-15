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親手悶死兒女 單親媽殺人罪聲押禁見

蘇姓女子用枕頭悶死6歲兒子及9歲女兒，檢方訊後依殺人罪嫌聲押禁見。（資料照）

蘇姓女子用枕頭悶死6歲兒子及9歲女兒，檢方訊後依殺人罪嫌聲押禁見。（資料照）

2024/05/15 20:03

〔記者王定傳／新北報導〕獨自扶養6歲兒子及9歲女兒的單親媽蘇姓女子，昨在新北市中和汽車旅館親手將2名兒女悶死，新北地檢署今日複訊後認為，蘇女涉故意殺害兒童罪嫌重大，所犯為重罪，有逃亡、串滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，徐姓閨密及其何姓前夫兩名證人則請回。

警方調查，蘇女在母親節深夜11時許，帶著兒女入住汽車旅館，並致電徐姓閨密告知與兒女所在地，請她買些餅乾及餐點前來，而徐女及何姓前夫在翌日晚間9時許，進入汽車旅館與蘇女閒聊，而當時其兒女正在看電視，約1個小時左右徐女及何男離去。

據了解，蘇女昨天飲酒及吸食毒品K他命後，在上午9時許，先用枕頭將9歲大的女兒悶死，但因女兒不斷掙扎，因此在她手臂上留下抓痕，等到確定女兒死亡後才鬆手，過了1個小時左右，再用同一個枕頭將兒子悶死，等到下午1時許徐女再度探視時，驚覺出人命後通報警方此案才曝光。

警方表示，蘇女疑似因為照顧生病的家人，加上長期失業，經濟及生活壓力過大，入住旅館期間，因想不開情緒失控而犯案，警詢後，將蘇女依刑法殺人罪嫌移送新北地檢署偵辦，而詳細犯案動機，尚待檢警深入調查。

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