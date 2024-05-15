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單親媽悶死兒女 4個月前搬回老家就近照料臥病祖母

蘇姓女子被警方帶回偵辦。（記者陸運鋒翻攝）

蘇姓女子被警方帶回偵辦。（記者陸運鋒翻攝）

2024/05/15 00:27

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市蘇姓單親媽媽14日在中和區某汽車旅館，將就讀幼兒園大班及國小三年級的兒女活活悶死，閨蜜來探視發現，全案才曝光。蘇女被警方帶回偵辦，而蘇父及蘇女的好友徐女也到派出所，製作完筆錄後離去。

據了解，蘇女在4個月前得知，年事已高的祖母臥病在床，於是帶著兒女搬回老家樓下，好讓她可以就近照顧祖母；但蘇女與家人已經很久沒有同住，父親也不太清處她的交友狀況，除了近日發現女兒有在服用安眠藥物助眠，並沒有發現其他異狀。

據悉，蘇女在20年前打工期間與徐女結識，因為2人個性合得來，成為無話不談的好友，且持續有在聯繫，但後來各自忙於工作及家庭，轉為使用社群軟體追蹤彼此動態，但偶爾還是會聯繫分享近況。

據查，蘇女12日深夜入住汽車旅館後，致電徐女告知與兒女入住，請她買些餅乾及零食前來，而徐女在翌日晚間9時許，與何姓前夫抵達汽車旅館，雙方聊起近況時，得知蘇女經濟狀況不是很好，看似精神狀況也不太穩定，於是要她好好休息，大約一個小時後離去。

徐女14日上午再度前往汽車旅館時，發現其兒女在床上死亡，嚇得趕緊通報工作人員，進而通報警方前來，整起命案才曝光。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

蘇父製作完筆錄離去。（記者陸運鋒翻攝）

蘇父製作完筆錄離去。（記者陸運鋒翻攝）

蘇女的好友徐女發現其兒女死亡後，隨即請汽旅人員通報警方，稍早製作完筆錄離去。（記者陸運鋒翻攝）

蘇女的好友徐女發現其兒女死亡後，隨即請汽旅人員通報警方，稍早製作完筆錄離去。（記者陸運鋒翻攝）

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