單親媽悶死兒女 4個月前搬回老家就近照料臥病祖母
2024/05/15 00:27
〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市蘇姓單親媽媽14日在中和區某汽車旅館，將就讀幼兒園大班及國小三年級的兒女活活悶死，閨蜜來探視發現，全案才曝光。蘇女被警方帶回偵辦，而蘇父及蘇女的好友徐女也到派出所，製作完筆錄後離去。
據了解，蘇女在4個月前得知，年事已高的祖母臥病在床，於是帶著兒女搬回老家樓下，好讓她可以就近照顧祖母；但蘇女與家人已經很久沒有同住，父親也不太清處她的交友狀況，除了近日發現女兒有在服用安眠藥物助眠，並沒有發現其他異狀。
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據悉，蘇女在20年前打工期間與徐女結識，因為2人個性合得來，成為無話不談的好友，且持續有在聯繫，但後來各自忙於工作及家庭，轉為使用社群軟體追蹤彼此動態，但偶爾還是會聯繫分享近況。
據查，蘇女12日深夜入住汽車旅館後，致電徐女告知與兒女入住，請她買些餅乾及零食前來，而徐女在翌日晚間9時許，與何姓前夫抵達汽車旅館，雙方聊起近況時，得知蘇女經濟狀況不是很好，看似精神狀況也不太穩定，於是要她好好休息，大約一個小時後離去。
徐女14日上午再度前往汽車旅館時，發現其兒女在床上死亡，嚇得趕緊通報工作人員，進而通報警方前來，整起命案才曝光。