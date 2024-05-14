狠母悶死兒女曾任櫃姐 行兇前臉書封面換成兒女照
2024/05/14 17:18
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〔記者陸運鋒／新北報導〕單親媽蘇姓女子帶著6歲兒子及9歲女兒，前天入住中和區某汽車旅館後，今天在酗酒及吸食毒品後，將兒女用枕頭活活悶死，而蘇女在行兇前，突然將自己的個人臉書的封面照，換成兒女的合照。
據了解，曾在百貨公司擔任櫃姐的蘇女，與前男友未婚生下1子1女後，獨自將兒女扶養長大，但她目前處於無業狀態，而她的臉書、IG不時曬出兒女的獨照及出遊的照片，還會帶小朋友去上課，似乎對2寶非常疼愛，感情也相當融洽，看不出有行兇的動機。
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警方調查，有2次輕生紀錄的蘇女，在母親節當天深夜11時左右，坐著計程車帶著兒女入住汽車旅館，翌日蘇女的徐姓女閨密，還送餅乾、零食到汽旅，但今天早上9時許，徐女再度前往汽車旅館時，看見蘇女呆站在床邊，其兒女則被用棉被包裹，仔細一看赫然發現已無生命跡象，嚇得趕緊通報工作人員，進而通報警方前來，整起命案才曝光。
據查，鑑識人員採證後，在蘇女入住的房間內，搜出微量毒品K他命，而蘇女坦承因經濟壓力過大，一時情緒失控將兒女殺害，警方已將其帶回偵辦，詳細原因仍有待釐清。