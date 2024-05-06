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單親媽悶死6歲兒判16年5月 高院考量有輕生傾向延押2個月

許姓單親母親失控悶死6歲兒，一審被判16年5月，高院考量她有畏罪逃匿可能，也有自殺傾向，目前在看守所藥物控制中，裁定5月11日起延押2個月。（記者楊國文攝）

許姓單親母親失控悶死6歲兒，一審被判16年5月，高院考量她有畏罪逃匿可能，也有自殺傾向，目前在看守所藥物控制中，裁定5月11日起延押2個月。（記者楊國文攝）

2024/05/06 09:02

〔記者楊國文／台北報導〕許姓單親母親前年失控悶死6歲兒子後，輕生獲救，被依殺人重罪起訴，一審由職業法官和國民法官組合議庭審理，以她觸犯成年人故意對兒童犯殺人罪，判許婦16年5月徒刑；全案上訴後，高等法院認定，一審重判許婦16年5月，可預期有畏罪逃匿可能，且經鑑定，她有度自殺傾向，目前在看守所內以藥物控制中，考量社會公益及她的基本權利，有羈押必要，裁定5月11日起延長羈押2個月。

檢警調查，許婦與前夫離婚後，雙方約定輪流照顧小孩，一人一週，但案發前，許婦以各種理由不讓小孩回到前夫家，並編造小孩打疫苗不舒服等理由向老師請假。

前年10月19日晚間，許婦悶死兒子後留遺書輕生，雖學校已通報許婦前夫，但為時已晚，警方破門而入，男童已過世，許女送醫後獲救。新北檢方依殺人罪起訴她。

審理時，許婦律師團主張，許婦遭逢親人過世、負債、婚姻失敗、失業等打擊，雖察覺自己精神狀況出問題，因擔心有精神疾病被嫌棄而未求診，案發時重度憂鬱症發作輕生，因不信任前夫與娘家、不忍小孩獨活而下手犯案，犯後自首，並感到懊悔，若重來一次不會再做這樣的決定。

許女律師團爭取許女因精神疾病致辨識與控制能力喪失或顯著降低，適用刑法19條不罰或得減輕其刑，且她犯後自首、情堪憫恕，希望能減刑。

但檢方認為，依據醫院鑑定報告，許婦犯案時並無因精神疾病等影響，致辨識與控制能力有喪失或顯著降低情形，且案發後，檢警早已鎖定她涉案，不構成自首規定，不應給予減刑，建議量處17年到20年之間徒刑。

新北地院審理後，依成年人故意對兒童犯殺人罪，判許婦16年5月徒刑。

全案上訴高等法院審理，高院日前開庭訊問許婦，並聽取檢察官、律師意見，認為許婦和被害兒童是母子關係，許婦竟悶死兒子，觸犯殺害兒童罪嫌重大，並經一審判刑16年5月的重刑，不僅有逃亡之虞，且經鑑定認定許婦有高度自殺傾向，目前在看守所服藥控制身心症狀中，為兼顧國家社會公益及許婦的基本權利，許婦仍有羈押必要，因此裁定自5月11日起延長羈押2個月；可抗告。

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