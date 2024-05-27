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假和尚夾帶加熱菸彈企圖闖關 同機旅客檢舉揪3人走私560條

三名旅客異想天開，為了夾帶加熱菸入境，其中一人還玩「Cosplay（角色扮演）」，偽裝成日本和尚回國避海關眼目，沒想到被同機旅客在日本機場看到分裝加熱菸彈看到買菸，並拍了相片回到台灣向海關檢舉，3人當場被查扣560條加熱菸彈。（讀者提供）

三名旅客異想天開，為了夾帶加熱菸入境，其中一人還玩「Cosplay（角色扮演）」，偽裝成日本和尚回國避海關眼目，沒想到被同機旅客在日本機場看到分裝加熱菸彈看到買菸，並拍了相片回到台灣向海關檢舉，3人當場被查扣560條加熱菸彈。（讀者提供）

2024/05/27 20:42

〔記者姚介修/桃園機場報導〕人在做、天在看！3名旅客異想天開，為了夾帶加熱菸入境，其中一人還玩「Cosplay（角色扮演）」，偽裝成日本和尚企圖逃避海關眼目，沒想到被同機旅客看到買菸，還拍了相片回到台灣向海關檢舉，3人當場被查扣560條加熱菸彈。

菸害防制法新法112年1月12日在立院三讀通過，112年3月22日正式施行，新法納管加熱菸等菸品，並規定要通過國民健康署的健康風險評估審查才能合法買賣，但現今依然買不到加熱菸等菸品，導致加熱菸非場市場崛起，每條加熱菸以超過2倍的價錢販售，屢見不法分子為了暴利走私加熱菸。

本月26日，被查獲夾藏菸彈的3名旅客搭乘晚間近10點的華航班機自日本東京入境，班機抵達後，有眼尖旅客想起曾在日本機場看到他們分裝菸彈，立即檢舉爆料有同機旅客手提行李夾帶加熱菸，還提供旅客打扮成日本和尚的相片。當旅客通關時，除了目標明顯的「日本假和尚」外，同行的2名旅客也同時遭到攔查，海關在他們的行李中共查獲560條加熱菸彈，菸彈全數暫扣。

海關也私下叫苦，查扣的加熱菸彈在倉庫已經是滿坑滿谷，加熱菸彈進口法令已經通過超過1年以上，由於菸品健康評估報告問題，導致無法進口，政府為全民健康，是否應該追溯現有進口的紙菸菸商也應該提出健康評估報告審核？新法令又規定只有菸商才能進口加熱菸，旅客不能像紙菸可以攜帶1條自用，反而助長黑市。

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三名旅客異想天開，為了夾帶加熱菸入境，其中一人還玩「Cosplay（角色扮演）」，偽裝成日本和尚回國避海關眼目，沒想到被同機旅客在日本機場看到分裝加熱菸彈看到買菸，並拍了相片回到台灣向海關檢舉，3人當場被查扣560條加熱菸彈。（讀者提供）

三名旅客異想天開，為了夾帶加熱菸入境，其中一人還玩「Cosplay（角色扮演）」，偽裝成日本和尚回國避海關眼目，沒想到被同機旅客在日本機場看到分裝加熱菸彈看到買菸，並拍了相片回到台灣向海關檢舉，3人當場被查扣560條加熱菸彈。（讀者提供）

加熱式香菸在112年1月12日雖新法修訂許可進口，由於需要進口商提出菸品健康風險評估報告審核，至今延宕1年多仍無結果，也因此助長加熱菸彈走私黑市，海關查到手軟，查獲加熱菸彈在倉庫滿坑滿谷。（記者姚介修攝）

加熱式香菸在112年1月12日雖新法修訂許可進口，由於需要進口商提出菸品健康風險評估報告審核，至今延宕1年多仍無結果，也因此助長加熱菸彈走私黑市，海關查到手軟，查獲加熱菸彈在倉庫滿坑滿谷。（記者姚介修攝）

加熱式香菸在112年1月12日雖新法修訂許可進口，由於需要進口商提出菸品健康風險評估報告審核，至今延宕1年多仍無結果，也因此助長加熱菸彈走私黑市，海關查到手軟，查獲加熱菸彈在倉庫滿坑滿谷。（記者姚介修攝）

加熱式香菸在112年1月12日雖新法修訂許可進口，由於需要進口商提出菸品健康風險評估報告審核，至今延宕1年多仍無結果，也因此助長加熱菸彈走私黑市，海關查到手軟，查獲加熱菸彈在倉庫滿坑滿谷。（記者姚介修攝）

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