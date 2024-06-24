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台中烏日這路口 7/1啟動科技執法

台中烏日「中山路三段與高鐵東路口」設置科技執法設備，將從7月1日起正式執法取締。（記者陳建志攝）

台中烏日「中山路三段與高鐵東路口」設置科技執法設備，將從7月1日起正式執法取締。（記者陳建志攝）

2024/06/24 12:23

〔記者陳建志／台中報導〕為提升交通管理效率，減少交通違規行為，保障民眾行車安全，台中市警局交通大隊在烏日「中山路三段與高鐵東路口」設置高解析度監控錄影系統進行取締，這也是烏日第一處路口的科技執法，透過道路監視攝影機再搭配AI車牌辨識系統，達到全時段自動偵測違規，取締項目為「闖紅燈、不依標誌、標線、號誌指示行駛」，目前已在進行測試，將在今年7月1日正式執法，請用路人依規定行車。

烏日分局交通組表示，烏日區之前在高鐵台中站區二樓下車和一樓載客區設置有科技執法，近來則在烏日「中山路三段與高鐵東路口」設置高解析度監控錄影系統進行取締，針對違規行為以拍照（攝影）方式舉發及告發，加強交通秩序管理，改善道路安全狀況，即時監控交通流量和違規行為。

烏日分局表示，根據轄區事故統計數據分析，「中山路三段與高鐵東路口」為易肇事路口，新建置路口科技執法取締重點為「新興路沿中山路三段往高鐵六路以及高鐵二路沿中山路三段往新興路方向」，取締項目則為「闖紅燈、不依標誌、標線、號誌指示行駛」，希望藉由科技執法設備全天候不間斷運作及警示效果，搭配多元管道宣導，讓民眾養成遵守交通法規的良好習慣。

烏日分局分局長尤啓南表示，科技正在改變我們的生活方式，也在革新交通管理，希望透過先進的技術手段，打造一個更安全、更高效的交通環境。強調設置科技執法設備目的並非為了增加取締件數，而是有效率地建立正確的駕駛習慣，並提醒將從7月1日正式執法，請民眾遵守相關規定行車。

台中烏日「中山路三段與高鐵東路口」設置科技執法設備，針對「闖紅燈、不依標誌、標線、號誌指示行駛」拍照告發。（記者陳建志翻攝）

台中烏日「中山路三段與高鐵東路口」設置科技執法設備，針對「闖紅燈、不依標誌、標線、號誌指示行駛」拍照告發。（記者陳建志翻攝）

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