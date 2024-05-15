單親媽拉K配酒失控 活活悶死9歲女、6歲兒

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2024/05/15 05:30

母親節攜兒女住進摩鐵

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市卅六歲的單親媽媽蘇姓女子在母親節當天，帶著六歲及九歲兒女，入住新北市中和區某汽車旅館，期間獨自飲酒並吸食毒品後，疑似情緒失控之下，將熟睡中的兒女用枕頭活活悶死，而蘇女的閨密昨天到汽車旅館探訪時驚見此狀，嚇得連忙報案，警方逮捕蘇女後，依殺人罪嫌偵辦。

臉書、IG不時曬兒女照

中和警分局調查，蘇女在母親節深夜十一時許，在租屋處外攔了計程車後，帶著六歲兒子及九歲女兒，前往中和區員山路某汽車旅館入住，並致電告知徐姓閨密自己目前所在處。

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據了解，曾在百貨公司擔任櫃姐的蘇女，與前男友未婚生下一子一女後，獨自將兒女扶養長大，但她目前處於無業狀態，而她的臉書、IG不時曬出兒女的獨照及出遊的照片，還會帶小朋友去上課，似乎對二寶非常疼愛，感情也相當融洽，看不出有行凶的動機。但警方發現，蘇女在行凶前，突然將自己的個人臉書的封面照，換成兒女的合照。

閨密2度探訪 驚見出事

警方調查，蘇女的閨密徐女在翌日晚間九時許，帶了餅乾及零食，前往汽車旅館探望蘇女，與蘇女短暫閒聊後離去。

昨天凌晨，蘇女喝了啤酒及服用毒品K他命後，拿枕頭將熟睡中的兒女活活悶死，而徐姓女閨密昨天下午一時許，再度前往探望時，看見蘇女精神恍惚站在床邊，靠近仔細查看後，赫然發現蘇女的兒女躺在床上以棉被覆蓋，且已經沒有生命跡象，徐女當下痛罵蘇女一頓後，隨即致電櫃檯工作人員協助報案。

無業獨養2孩 經濟壓力大

警方獲報趕抵現場後，隨即將蘇女逮捕，蘇女供稱，是因為生活經濟壓力大，一時情緒失控將兒女殺害；經鑑識人員採證後，在蘇女入住的房間內，搜出微量K他命毒品，並未在二名死者身上發現其他外傷；由於蘇女昨被帶回警局時，精神狀況仍處不穩定狀態，今日再進行筆錄製作釐清案情，將依殺人罪嫌偵辦。

蘇姓女子（小圖，取自臉書）入住汽車旅館後，將兒女活活悶死，警方封鎖現場採證（左圖），並逮捕蘇女（右圖）依殺人罪嫌偵辦。（記者陸運鋒攝及翻攝）

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