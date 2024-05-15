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未婚生2孩脆弱家庭 社工一週前甫訪視

蘇姓女子入住汽車旅館後，將兒女活活悶死。（取自蘇女臉書）

蘇姓女子入住汽車旅館後，將兒女活活悶死。（取自蘇女臉書）

2024/05/15 05:30

〔記者翁聿煌、陸運鋒／新北報導〕新北市中和區發生九歲的姊姊、六歲的弟弟遭單親媽媽蘇姓女子以枕頭悶殺，陳屍在汽車旅館房內，小姊弟就讀中和區同一所國小，校方表示，媽媽十三日上午突然幫兩姊弟請假，理由是回南部探親，未料竟發生悲劇；校長難過地說，兩姊弟分別就讀小三、附幼大班，表現乖巧、活潑可愛，讓師長都難以置信、非常哀傷。

媽幫請假 稱回南部探親

這所學校的校長表示，兩姊弟的媽媽平常也有參與孩子的學校活動，媽媽的臉書經常曬出與子女的親密互動照片，因為媽媽屬於經濟弱勢身分，學校先前已通報社會局協助，對兩姊弟的學雜費、營養午餐費都全力協助，很遺憾仍發生悲劇。

新北市政府社會局指出，此案是單親媽媽扶養兩名未成年兒少，社會局在學校通報為脆弱家庭後，先前就已啟動關懷機制，並連結民間單位資源，共同提供經濟支持及物資協助、定期訪視照顧狀況及照顧負荷。

無兒虐通報 穩定就學…

社會局說，最近一次的訪視面談是五月八日，沒有兒虐通報，兩名兒少在社工與學校關懷後皆穩定就學，這兩天由媽媽向學校請假。

社會局呼籲，家長應尊重兒少為獨立的個體，勿因任何壓力就剝奪兒少的生存權，若遭遇困難可就近前往各區社會福利中心尋求協助。

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