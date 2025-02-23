鹿鞭是藥物！擅自進口「 30公分好棒棒」 吃上輸入禁藥罪

張姓男子擅自進口含有鹿鞭藥物成分的三十公分好棒棒貨品，被台南地院法官認定犯過失輸入禁藥罪，判拘役四十日、緩刑二年需付保護管束及接受三場法治教育課程。（資料照，記者王俊忠攝）

2025/02/23 18:23

〔記者王俊忠／台南報導〕張姓男子涉於2023年8月間進口未申報的1盒「30公分好棒棒」貨物，財政部台北關開箱查驗，並經衛福部中醫藥司函覆該貨品成分有中藥材人參、枸杞、黃精與鹿鞭等，而鹿鞭屬於藥物、不是食物。台南地院依過失輸入禁藥罪、判張拘役40日，得易科罰金；但給予緩刑2年，緩刑期間付保護管束並需接受3場法治教育課程。

判決指出，張男疏忽屬於是需經國內主管機關核准輸入的中藥材─鹿鞭，而於2023年8月經由1家不知情的國際貿易公司，未經主管機關核准，即由同年8月23日向財政部關務署台北關輸入未申報的進口快遞貨物1筆。台北關開箱查驗、發現是1盒「30公分好棒棒」的貨物。

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其後，台北關函詢衛福部中醫藥司協助查明該貨品成分，衛福部中醫藥司回覆說，「30公分好棒棒」貨品成分屬於中藥材，有人參、枸杞、桑葚、黃精與鹿鞭，其中鹿鞭非屬衛福部食藥署「食品原料整合查詢平台」所列可供食用的原料品項，應以藥品管理。

張男在一審開庭時坦承犯行；法官審認，所謂禁藥是指未由衛生主管機關依藥事法規定，核發輸入許可證，而擅自輸入的藥品。鹿鞭是藥品、並非衛福部食藥署列管的食物品項，張男涉過失輸入「30公分好棒棒」1盒，即是違法輸入禁藥。

法官考量，張男進口的鹿鞭成分違禁藥品，有害國民進康，衡量輸入的禁藥數量不多，入境就被台北關查獲；張男犯後坦承犯行、態度尚佳，他5年內也無犯罪前科，可說是一時疏失犯罪，應知所警惕、無再犯之虞，同意給予緩刑2年，以啟自新。但為強化其法治觀念，諭知張男在緩刑期間要付保護管束、並接受3場次法治教育課程，如張在緩刑期內違反相關規定，是可以撤銷緩刑宣告的。

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