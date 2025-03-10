與美冷靜溝通獲暫緩關稅 墨西哥總統支持度創新高

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）原定號召群眾週日上街頭舉辦抗議川普的集會，搖身一變成為「關稅嘉年華」（Arancel-Fest）的音樂會慶祝活動。（路透）

2025/03/10 08:09

〔中央社〕美國總統川普和墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）6日通電話後，決定暫緩對墨西哥課徵25%關稅，原定號召群眾週日上街頭舉辦抗議川普的集會，也搖身一變成為「關稅嘉年華」（Arancel-Fest）的音樂會慶祝活動。

薛恩鮑姆成功化解美墨關稅戰，雖然危機還沒解除，但墨西哥媒體「金融家」（EL FINANCIERO）近期民意調查中，薛恩鮑姆支持率高達85%，這也是墨西哥總統30年以來最高的支持率。

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墨西哥媒體評論，從原先抗議川普的政治性集會，到嘉年華同樂，其實並不能緩解川普關稅對墨西哥經濟不確定性的威脅；但成功號召群眾上街頭，可以幫助薛恩鮑姆進一步鞏固國內支持，對抗未來川普意圖主導美墨關係的動作。

「共和報」（La Republica）引述彭博（Bloomberg News）報導分析，在面對來自川普（Donald Trump）壓力，薛恩鮑姆保持不卑不亢的態度。和川普通電話的過程中，薛恩鮑姆不只以過去在美國生活的背景，以流利英文溝通，更詳述墨西哥近來針對打擊毒品所做的成效和努力，並引用美國海關與邊境保護局（CBP）自身發布數據，證明美國邊境芬太尼繳獲的數量持續下降。

另一方面薛恩鮑姆也對川普表示，美墨強化合作和對話，有助緩解美國赤字，更可共同改善兩國經濟和人民福祉，「墨西哥是美國的合作夥伴，不是競爭對手」。

報導指出，薛恩鮑姆在競選期間低調甚至帶冷漠的風格，曾經被視為政治弱點，甚至被競選對手諷為「冷面女王」（La Dama de Hielo）。但薛恩鮑姆曾經表示自己的策略就是「保持冷靜，不受對手挑釁影響」。

例如在面對川普的咄咄逼人，薛恩鮑姆不像加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）公開怒氣回嗆，或是烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）當眾和川普爆發爭執。身為女性領導人，薛恩鮑姆柔中帶剛，以尊重、冷靜和溝通的方式，成功說服並安撫川普，最大程度保障墨西哥國家利益。

即使先前面對川普來勢洶洶宣布課徵關稅，薛恩鮑姆也避免在第一時間就以報復性關稅回擊，而是延緩一週宣布反制措施，爭取和川普直接溝通對話，獲得更多談判空間。

媒體「金融家」分析，在過去一個月的關稅危機中，薛恩鮑姆充分發揮善於溝通的特質。她和經濟團隊官員，每天早上都召開記者會，針對課徵關稅可能帶來的影響，以及政府將採取的措施公開說明，降低國內民眾憂慮，更大幅增加自身的政治資本。（編輯：張芷瑄）1140310

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