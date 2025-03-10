竹縣五峰麥巴來山2登山客迷途 凌晨獲救脫困

2名山友昨天攀登新竹縣五峰鄉麥巴來山卻迷途，經漏夜搜救，今天凌晨平安脫困。（竹縣府消防局提供）

2025/03/10 08:27

〔記者黃美珠／新竹報導〕來自桃園的林姓男子和林姓女子昨天隨山友一起攀登新竹縣五峰鄉麥巴來山，卻因迷走和同伴失散，入夜了卻仍未下山。新竹縣政府消防局第2大隊五峰分隊漏夜入山搜救，終於在深夜11點過後成功尋獲2人，所幸2人無礙，經補給、飲食後，今天凌晨2點過後終於把他們成功帶回登山口。

縣府消防局表示，近期天氣變化大，山區環境複雜，登山前務必評估自身體能、準備足夠的食物與水源、攜帶求生裝備，並下載離線地圖與攜帶定位裝置，以防迷路時可即時求援。

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此外，山友切勿擅自脫隊或冒然變更行進路線，遇突發狀況應保持冷靜並就地等待救援，才能確保自身安全。

縣府消防局是在昨晚6點36分受理報案，林姓報案人説，他們一行9人自五峰農改場出發登山，在下山途中，他們在麥巴來山西峰下切後迷路，無法找到回程路線，因此立刻撥打119求助。

119執勤人員馬上線上指導迷途者使用手機定位，取得定位座標，並派遣五峰分隊1車3人前往搜救，並叮囑迷途登山客原地待援，避免二次迷失。

經過多時搜尋，搜救人員終於在深夜11點16分成功在定位座標附近尋獲2人，所幸身體狀況都良好，沒有受傷情形，經簡單補給與確認健康狀況後，於今天凌晨2點16分護送他們返回登山口。

2名山友昨天攀登新竹縣五峰鄉麥巴來山卻迷途，經漏夜搜救，今天凌晨平安脫困。（竹縣府消防局提供）

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