恐怖！南韓示警：中國廉價山寨貨致癌物超標930倍

中國電商巨擘透過超低價產品向全球快速擴張，但中國廉價產品的問題也引發警覺。（美聯社）

2024/02/05 06:11

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國電商巨擘「全球速賣通」、拚多多海外版Temu等，透過超低價產品向全球快速擴張，而受高物價困擾的外國消費者禁不起誘惑，美國和南韓的零售市場正被中國產品蠶食。不過，中國廉價產品的問題也引發警覺，南韓政府近日公布調查報告，指中國製山寨貨品含嚴重威脅健康的致癌重金屬。

綜合南韓媒體報導，南韓關稅廳近日表示，鑒於山寨產品在最近4年激增6倍，在去年11月6日至12月1日的4週時間裡，對進口至南韓的侵權產品進行了集中管理，結果查獲了14萬2930件山寨產品；其中，來自中國的佔62.3%、香港佔27.5%，即約9成山寨產品來自中國，越南的山寨產品則佔10%。

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南韓關稅廳將山寨產品最多的服裝、鞋子和包包定為3大共同管制品項。在查獲的山寨產品中，服裝佔比最大，為40%，其次依序是文具類佔16%、飾品佔14%、鑰匙圈佔8%、包包佔5%，另外，玩具、鞋子、錢包分別佔2%。

此外，考慮到耳環、包包等直接接觸皮膚的物品可能不遵守安全標準而進口，南韓中央關稅分析所還對83種直接接觸皮膚產品的成分進行了追加分析，結果在25種（佔30% ）產品中檢測出了超標的鉛、鎘等重金屬；在部分商品中驗出的鉛和鎘至少超標2倍到930倍。

在24個仿冒路易威登、迪奧（Dior）、香奈兒等海外名牌的耳環中，20個（83%）被驗出鎘，其中3件同時被檢測出鉛超標。

成分分析中還發現，仿冒商為降低成本，不僅單純地在表面處理中使用鎘，甚至在製造過程中以鉛和鎘為主要成分。在驗出含鎘的20個耳環中，有15個發現鎘超標600倍，有的產品鎘超標則高達930倍。在仿香奈兒胸針上也驗出了達標準值153倍的鉛。

南韓關稅廳警告，山寨產品的流通和消費並非僅僅是侵害智財權的問題，而是會「嚴重威脅健康」。

中國問題專家、前中國首都師範大學歷史教育副教授李元華表示，中國的許多產品價格之所以非常低，不僅因侵犯或偷竊智財權，而且為了降低成本，還使用含有違禁品甚至有毒的物質，很多都是粗製濫造，以次充好，一般消費者很難辨別。

李元華強調，各國應制定法規，取消關稅豁免，對網購產品進行一定的約束和檢測，使那些侵權、低劣、有毒的的中國製產品不會順利流入各國消費者手中。

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