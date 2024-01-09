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說好的仇日？ 中國央視節目開場曲被爆抄襲日本神曲《千本櫻》

中國央視在上月底播放春晚前瞻節目《2023我要上春晚》，然而該節目開場曲音樂事後被爆出，疑似抄襲日本神曲《千本櫻》。（圖擷取自「白焰官方」YouTube、@whyyoutouzhele社群平台「X」，本報合成）

中國央視在上月底播放春晚前瞻節目《2023我要上春晚》，然而該節目開場曲音樂事後被爆出，疑似抄襲日本神曲《千本櫻》。（圖擷取自「白焰官方」YouTube、@whyyoutouzhele社群平台「X」，本報合成）

2024/01/09 13:53

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國官媒《央視》在春節期間最受關注的電視節目「中央廣播電視總台春節聯歡晚會」（簡稱︰春晚），過去時常爆出各種為人詬病的抄襲風波。今年春晚預計下月除夕（2/9）登場，不料近日卻傳出春晚前瞻節目《我要上春晚》的開場曲，被爆出抄襲全球知名的日本神曲《千本櫻》，在網上掀起熱烈討論。

中國央視在上月底播放春晚前瞻節目《2023我要上春晚》，但在節目播出後，其開場曲的音樂引起不少中國網友關注，因為無論是節奏還是弦律，都與日本虛擬歌手初音未來演唱的《千本櫻》極為相似。對此，中國微博也出現許多附上「春晚前瞻歌曲抄襲初音未来的千本櫻」 等Hashtag的討論貼文，在中國bilibili甚至也出現不少，以分析2曲五線譜等方式的研究影片。

許多中國網友異常憤怒，紛紛痛批自家人，「不想做可以不做」、「抄了之後變超難聽」、「去年抄今年還抄，真臉都不要」、「一天不偷就跟要了它們的命一樣」、「千本櫻是反侵略，那倒放千本櫻？」、「早爛完了，這年頭也沒幾個傻子還看春晚了」、「一邊罵小日本鬼子，一邊抄人家，要論不要臉，還得是你老鐘人」、「這首歌已經刻到我DNA裡了，一聽就知道好嗎！自己寫歌很難嗎？」。

據了解，《千本櫻》是在2011年由「黑兔P」（黒うさP）作曲及填詞、使用虛擬女性歌手軟體「初音未來」製作的歌曲，並在日本影片分享網站Niconico動畫累積1715萬的播放次數，在YouTube則有5619萬的播放次數，被封為「VOCALOID神話曲」。該曲發布至今，仍不斷被各國歌手、樂團翻唱，更曾在2015年被歌手小林幸子在日本NHK《紅白歌合戰》上演唱。

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