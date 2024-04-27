中國地方政府喊窮 「搶錢」歪風再起、手法更絕

重慶民眾反映，儘管換了燃氣表，費用仍直直飆漲。（摘自網路）

2024/04/27 22:35

〔編譯魏國金／台北報導〕中國房市低迷，經濟疲軟，導致財政困窘的地方政府以亂開罰單方式搶錢，雖然中國國務院整飭歪風，然而近期該現象再起，且手法「推陳出新」，其中重慶的官方天然氣業者，竟在燃氣表動手腳，造成用戶費用飆漲，讓無辜民眾氣結。

香港信報財經新聞報導，近期中國地方政府「搶錢」現象中，最受熱議的當屬重慶「蠱惑氣表」事件，當地大批居民發現，近月氣表顯示的燃氣用量飆漲，導致相關費用激增，幅度介於30%至數倍之多，官方供氣商重慶燃氣集團將問題歸咎於舊式氣表不準確、管線滲漏等因素，造成燃氣費用急升的「錯覺」。

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然而，根據新浪財經，本月中旬重慶許多居民發現，更換新氣表後，費用也從原本的幾10元人民幣暴漲至上百元，令人起疑。之前重慶燃氣集團財報顯示，2023第4季淨利潤年增824%。

由於民怨四起，重慶市政府介入調查，證實為「誤收」。但除了重慶，近日西安也傳出類似事件，且燃氣表的轉速比重慶相同型號產品更快，引發關注。

在內蒙，部分農民近日下田耕種時遭村鎮幹部阻撓，強索「增補承包費」每畝200元人民幣（900元台幣），有農民甚至需繳交近7萬人民幣（31.5萬台幣）費用才能耕種。

網路上影片顯示，一些農民向幹部陳述當初簽訂土地承包合約時已繳納一切費用，質疑根據什麼法律再收費，幹部回應「別提什麼法律」、「我不跟你講法律」、「上邊讓我斂錢我就斂錢」，引發嘩然。

在廣東佛山市順德區，近期發生公安前往武漢，以「涉嫌開設賭場」為由，將正籌備上市的武漢相伴科技公司員工20多人帶回拘留，同時要求該公司將帳戶內3.2億資金（14.4億台幣）轉帳到順德公安局。

香港信報財經新聞報導，該公司公開質疑，公司位於武漢，與順德從無任何瓜葛，順德公安為何跨省辦案抓人？且依法在判決前，公安只能申請凍結公司或個人資產，「嚴禁以劃轉、轉帳或者其他任何方式變相扣押」。

報導說，該事件引發商界人士憂心，任何缺錢的地方政府是否將比照此例，以辦案為由，任意跨省抓補企業人員，再強迫將公司資金轉帳至地方政府帳戶？

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