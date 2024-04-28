震撼日本企業界！「CoCo壱番屋」特許加盟商迎打工出身、22歲女社長

日本連鎖餐飲品牌「CoCo壹番屋」的特許加盟商「Sky Scraper」，宣布將在5月1日迎接年僅22歲的女社長諸澤莉乃（右）。（圖擷取自日本Skyscraper官網）

2024/04/28 20:25

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本連鎖餐飲品牌「CoCo壹番屋」，不僅是日本規模最大的咖哩飯連鎖餐廳，在海外更擁有超過1400家分店。其位於群馬縣的特許加盟商「Sky Scraper」今年宣布，將在5月1日迎接女社長諸澤莉乃，年僅22歲的她，從15歲開始在CoCo壹番屋兼職打工，消息曝光後，在日本企業界引起轟動。

綜合日媒報導，即將就任CoCo壱番屋新社長的諸澤莉乃，從15歲高中一年級開始，就在橫濱市自家附近的CoCo壱番屋分店擔任兼職工讀生，主要負責外場。報導指出，她的職場前輩教導她展現笑容、機靈反應對面對消費者，而她也非常積極學習，甚至在19歲的時候，成為CoCo壱番屋全國排名前15名的服務人員，更期間晉升成為店長。

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諸澤莉乃表示，她一邊兼職工作，一邊學店鋪經營，還有學習公司運作等知識。諸澤透露，早在2年前就收到晉升社長的提議，她原先以為是開玩笑，但「Sky Scraper」創辦人西牧大輔非常認真跟她洽談，讓她決定接下這個重責大任，「讓兼職出身的我當社長感覺很有趣，我也對此感到很興奮。」

西牧大輔表示，他很欣賞諸澤的場地管理能力和教育新進員工的經驗，加上她總是帶著充滿朝氣的笑容接待客人，也不會在別人背後說閒話，是可以信任的人，更認為在她的領導下，能給公司帶來嶄新活力。諸澤就任社長前夕，表示希望繼續待在第一線現場工作，並期許不論年齡性別，也無論是正職或兼職，大家都能沒有隔閡、相互依靠。

報導指出，日本勞動市場長期存在巨大的性別不平等，女性不僅在職場上長期難以受到重用，性別薪資差距也一直是已發展國家中最大的。「Sky Scraper」的最新人事任命，除了體現對年輕世代能力的信任、為公司注入新鮮活力，更一舉打破日本企業長年以來，對年齡和性別刻板印象的陋習，有望讓更多日本企業願意開始轉變經營方針。

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