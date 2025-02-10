31年家樂福桃園店宣布營業至3月7日 曝主因「租約到期」

家樂福桃園店在臉書宣布營業到今年3月7日止。（擷取自家樂福桃園店臉書）

2025/02/10 18:11

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕開店至今31年、位於桃園區春日路的家樂福桃園店，今（10）日突然在臉書宣布，將營業到今年3月7日，讓許多桃園居民訝異與不捨，結束營業的主因是租約到期，網友說，桃園的「老店」近年一個個消失，包括大有路新光三越，如今家樂福桃園店也要說再見了。

家樂福桃園店營業時間倒數計時，並透過臉書宣布「因租約到期，我們將營業至114年3月7日週五）晚間11點。我們會由周邊其他分店（量販店：經國店、超市店：寶山店跟南竹店、及家樂福線上購物）持續提供優質服務，並保障您的顧客權益」，並感謝顧客31年來的支持與愛護。

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消息一出也引發在地臉書社團、居民討論，有網友說「來這邊比較不用人擠人，感謝家樂福的陪伴」、「從小到大的回憶，以前去還要拿護貝的小卡入場」、「「經國店開了後桃園店的生意沒那麼好了」、「經國店以後會更多人了」、「感謝家樂福31年來的服務，很捨不得」，也有網友猜測「通常不續約可能跟漲月租有關」，更有網友感嘆，桃園老店一個個消失，大有路上的新光三越，陪伴桃園人24個年頭，也在2023年2月底結束營業。

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