NCC喊卡！ 輸入3C產品收750元規費惹議「暫緩收取」

郵寄輸入3C產品要收取750元審查費用引起民眾不滿，NCC表態讓步，會採取適切調整，此前暫緩收取相關費用。（資料照）

2025/02/10 18:27

〔記者林志怡／台北報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）近期針對藍牙、Wifi等第二級電信管制射頻器材輸入實施收費新規，即使是自用用途，只要通過郵寄進口，每案就要收取750元審查費用，卻引起民眾不滿，行政院、立法院都發話希望NCC了解各界意見後，採取合理的措施，NCC也表態讓步，會採取適切調整，此前暫緩收取。

過去民眾從國外網購2部或以下的「第二級電信管制射頻器材」自用，不須繳交審查費用，但NCC去年修正相關收費標準，並於近期實施，只要是從國外郵寄輸入，不論件數多寡，每案都要收取新台幣750元的「輸入核准審查費」，卻引起民眾不滿。

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今日朝野立委、行政院等也先後發話，希望NCC瞭解各種意見後，採取合理的執行措施；對於相關意見，NCC主秘黃文哲表示，為回應最新民意，會再針對相關收費標準，依照比例原則等，就收費方式與收費對象、數額再進行更周延估算，予以檢討調整。

對於調整內容公布前的收費措施，黃文哲說，即日起申報的相關器材，會先通知申請輸入者有審查費用待繳，NCC則同時進行審查，即使還沒有繳納審查費用，也能先通過進口審查，NCC會等後續應收費數額確定後，再開立繳費單依限繳納。

此外，黃文哲提到，民眾在「公共政策網路參與平臺」提案重新討論收費標準業已通過，NCC以謙卑態度面對各界最新意見，並即刻開啟檢討，基於相關行政成本考量下，思考向使用者收費合理性及執行妥適性。故為回應社會各界意見，將針對自用第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費通盤檢討。

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