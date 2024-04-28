中國介選 布林肯：美已有證據

熱愛音樂、擅長吉他的布林肯廿六日離開北京前，在前往機場途中臨時造訪名為「LiPi」文青唱片行，並與老闆短暫交談，最後買下中國搖滾歌手竇唯和美國流行歌手泰勒絲的黑膠唱片，藉此凸顯美中之間的「民間連結」。（法新社）

2024/04/28 05:30

警告再助長俄國 將增加制裁行動

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國國務卿布林肯廿六日結束中國訪問行程後，在「美國有線電視新聞網」（CNN）、「英國廣播公司」（BBC）和「美國國家公共廣播電台」（NPR）等媒體訪問中指出，美方掌握中方干預美國年底大選的相關證據，已呼籲國家主席習近平在內的中方高層停止相關行為。他也向中方表明，若中方不停止暗助俄羅斯對烏克蘭的戰爭，美方將在現有制裁行動上採取更多行動。

去年習訪美 曾允諾不會干預選舉

布林肯指出，美國總統拜登去年底在舊金山接待來訪的習近平時，就表明希望中方不要干預美國大選，而習近平當時允諾中方不會這樣做。他利用這次與習近平和中國外交部長王毅的會面，再次提出相同要求。當被問及中方是否違反承諾，布林肯表明，「我們已看到（中國）試圖影響甚至干預的證據，「我們正非常小心地留意中方對我們選舉的任何干預，這是完全不可接受的，必須確保中方了解美國的立場」。

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布林肯另透露，他向習近平和王毅都提到，美方對中國支持俄國國防工業懷有擔憂，認為這是在「助長」冷戰以來對歐洲安全的最大威脅，如果中方不停止這些行為，美方除了現在對一百多個中國實體和個人實施制裁以外，還將採取更多行動，同時可以預見其他國家也會採取行動。美方認為，中方或部分中企向俄國提供製造彈藥和裝甲車的關鍵零件，包括工具機、微電子和光學儀器，使俄國能繼續攻擊烏克蘭；中國若想改善與美國和歐洲的關係，就必須停止這些行為。

王毅堅稱中俄為正常貿易關係往來

據了解，王毅沒有承認中方對俄國的支援在烏克蘭戰爭中發揮作用，而是將此形容為中俄之間的「貿易」，並表示俄國的成功並不取決於中國。北京先前曾譴責美國對中俄之間「正常的貿易和經濟往來」進行「毫無根據的指責」。北京長期以來一直堅稱自己在烏克蘭戰爭中保持中立，並繼續將自己視為衝突中潛在的和平調解人。

克里姆林宮對布林肯訪中後的說法不以為然，並表示莫斯科和北京將繼續發展關係，「中國是一個絕對的主權國家，一個有能力捍衛和保護自身利益的強大國家，同時也是我們親密的合作夥伴，我們將進一步發展我們的合作關係」。

此外，美國自二○二二年以來對向中國出口先進運算晶片實施全面管制，切斷輝達、超微、英特爾等美國企業的對中銷售管道。在此之前，美國早已對中國華為公司採取同樣措施，但高通和英特爾等兩家公司仍獲准向華為輸出晶片，華為也在一款新型筆電中採用英特爾的晶片。布林肯表示，這意味美方的舉措不是在試圖阻礙中國經濟或科技發展，而是聚焦對美國安全構成威脅的最敏感技術。

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