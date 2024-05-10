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網友PO文「老父3000萬房子被騙過戶」不是假的 桃警證實接獲報案

一位李姓網友近日發文控訴，父親被詐騙集團拐騙3000萬房子，桃園警方今證實接獲報案。（圖擷自臉書）

一位李姓網友近日發文控訴，父親被詐騙集團拐騙3000萬房子，桃園警方今證實接獲報案。（圖擷自臉書）

2024/05/10 15:42

〔記者謝武雄／桃園報導〕在英國讀書的李姓女網友，日前在臉書發千字文，稱在台灣的老爸聽信詐騙集團投資獲利詐術，家中98坪價值3千萬的房產竟被詐團騙過戶，老爸如今已身無分文，還痛批「台灣就是一個詐騙天堂！」該文一出引發熱烈討論，真實性備受質疑，桃園警方今證實有接獲報案。

警方表示，李女的父親雖然住在永和，但戶籍設在蘆竹，因此向永和分局報案，依永和分局移轉的報案資料，李父從今年1月起就陸續匯款或面交款項給詐騙集團，直到5月初已經交付3000萬元，李父5月初才向永和警方報案，全案依單一窗口轉至桃園，由於是重大詐騙案，警察局刑事警察大隊已經報請檢察官指揮偵辦本案，並與被害人聯繫將擇日製作筆錄。

據了解，被害人之前向永和分局報案，過程中並未說明房子被過戶情事，之前蘆竹警方也曾通知被害人出面說明，當時也未提及房子被過戶事情。

李姓女網友宣稱，76歲的父親之前在LINE社群加入名為「股市操盤」的群組，群組內共有八十人，裡面好多不同角色，利用老人家孤獨、好說話、還使用各種話術洗腦，還把房子過戶給詐騙集團，錢被騙光後再把群組整個刪光，未留下紀錄。

李姓網友稱，警方說這筆錢可能拿不回來，讓她從原本的氣憤、絕望、失落、到對未來的恐懼，將儘快從英國趕回台灣處理，也希望台灣的警察及民代能夠幫她們。

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