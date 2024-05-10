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「炫富」行徑露餡！車手ATM狂領贓款 被警方一眼識破

吳姓車手在ATM邊領錢邊塞錢進口袋，引起警方注意。（民眾提供）

吳姓車手在ATM邊領錢邊塞錢進口袋，引起警方注意。（民眾提供）

2024/05/10 14:36

〔記者王捷／台南報導〕一邊領錢一邊塞口袋，但這樣看起來「炫富」的舉動，卻讓警二分局的巡邏警員注意。在ATM前不斷換提款卡、把現金往口袋塞，遇到警方臨檢時，當場在吳男身上起獲15萬元贓款，還在他的機車內查獲另外7萬多元犯罪所得，但吳男對這些錢與提款卡都解釋不清，最後才坦承自己是車手，訊後警方將他依法移送。

昨天上午11點多，吳男在自動提款機前領錢，一邊東張西望、一邊把錢塞進口袋，引起巡邏警員的注意，警方上前盤查時，吳男一開始嗆警方，領自己的錢關警察什麼事，但他又無法交代身上使用的提款卡為什麼這麼多，也不願說出自己的職業，在警方追問下，吳男坦承當車手。

吳男自稱，當天早上接獲指示，到一處公車站旁邊取得提款卡，負責將存款提出來，每次提領都可以拿3%作為報酬。警方循線通知卡片所有人李姓婦人，她才知道自己遭到詐騙集團下手，被害的李婦聲稱，她在8日被假冒檢警的歹徒騙走存摺和密碼，幸好警方當場將吳男逮捕，保住李婦500多萬元存款，避免再遭人領出。

二分局強調，今年分局已緝獲26名詐騙車手，並阻止近8000萬元被騙走，未來將持續加強取締，同時也呼籲，如果遇到可疑電話，不能輕易交出存摺密碼，若有任何問題都可撥打165詐騙申訴專線求助。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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