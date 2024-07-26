幼兒園性侵案 北市府壓線提10精進作為 教育局社會局有疏失

信義幼兒園性侵案人神共憤，台北市長蔣萬安上週首度為此道歉。（資料照）

2024/07/26 22:47

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市培諾米達信義幼兒園園長之子毛畯珅涉性侵幼童案件人神共憤，主責機關台北市政府難辭其咎，台北市長蔣萬安上週在輿論的風口浪尖終於道歉，副市長林奕華也說希望本週給出檢討報告。今是本週最後一個上班日，市府晚間8時許終於壓線趕出檢討報告，共提出十項精進作為，包括接獲學前性侵通報即刻停職、停聘，成立跨局處應變小組，進行聯防通報等，並將針對教育局、社會局自2022年以來的行政疏失究責，也將主動將全案送交監察院調查。

市府人士指出，該案從2022年接獲通報起，從當時以來的行政處理確有疏失，社會局與教育局難辭其咎，市府將主動將此案移送監察院，並將提交兩局處的考績會，決定行政懲處。

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該人士表示，報告內容梳理2022年至今的法制流程與事件處理過程，檢討出5點疏失，跨局處橫向聯繫嚴重不足、局處之間未就通報制度進行跨局處研討合作機制、教育局對於涉案行為人未做立即停職處置、 對肇事幼兒園即時督導不足、 調查專責人員缺乏知能及敏感度，而以上5點均可歸咎於相關局處處理事件心態不夠積極主動所致。

市府人士說，爾後市府將提出十大精進方案，包括自即日起接獲學前性侵案件通報即立刻停職、停聘並加重處罰；成立跨局處應變小組，進行聯防通報及緊急應變並即時通報府及進行行政督導；此外將建立三階段知會S.O.P強化多重把關機制，只要拿到通報單就轉交給教育局與社會局，確保兩局處都知情，第二階段家庭暴力暨性侵害防治中心督導派案後，也會通知社會局兒少科發文給教育局，而第三階段社政單位完成調查後，也會再透過知會單轉知教育局，確保中間不漏接，此外在家防中心每月一度的擴大會議中，各局處也都要報告個案調查結果，以及行政調查進度。

此外，將擴大比對幼兒園及托嬰中心工作人員前科及涉嫌性侵害紀錄；並建立涉及性別事件園所的預防性督導機制；建立幼兒性別及不當對待事件懲處資訊公告專區；編列預算增加專責調查人力，提升調查效能；強化教保人員及局處專責人員性別防治專業知能；針對此案也提供全程陪伴專案服務；最後並建議中央修法加重刑責，並維護公共利益。

針對此重大案件懲處，該人士也提到，教育局與社會局將針對2022年以來的行政疏失，提交考績委員會進行行政懲處，該究責就究責，督導者也無法逃避責任，「進入局處懲處機制，沒有上限的問題」。市府也將主動把全案送交監察院，調查其中疏失。

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