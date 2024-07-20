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首頁　>　政治

蔣萬安才道歉、社會局卻嗆受害者家長 許淑華批：官僚心態

民進黨台北市議員許淑華。（資料照）

民進黨台北市議員許淑華。（資料照）

2024/07/20 00:09

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市信義區幼兒園性侵案延燒，市長蔣萬安19日鞠躬道歉，議員許淑華卻發現，諮商輔導預算編列逐年減少，面對家長質疑申辦諮商補助，被回已無預算，卻被社會局反批「子虛烏有」聲稱預算足夠，呈現蔣萬安早上鞠躬道歉，社會局馬上嗆受害者的狀況，更顯見道歉背後隱藏著官僚心態。

許淑華表示，蔣萬安別以為道歉道歉就沒事，請看看官員態度，家長想申請諮商，北市社會局回應根本以人民為敵，前天記者會中，受害者家長反應在申辦諮商補助時，收到社會局「本年度受害兒童太多，已沒有預算」的答覆。

許淑華質疑，社會局回應家長提問，但其態度惡劣讓人非常傻眼，社會局使用「子虛烏有」等強硬的語氣，聲稱預算足夠，蔣萬安早上才鞠躬道歉，社會局馬上接著嗆受害者？將家長們的困惑，曲解成充滿敵意的「指控」。

許淑華調閱今年度的預算發現，諮商輔導僅有約380萬元，相比前兩年的約560萬、390萬，連續三年調降，且今年申請人數截至6月，也比去年的半數還要多，也就是說需要諮商補助的市民越來越多，現況就是預算比過去少，申請人數還比過去多，家長們的擔憂都是真的，社會局明知道需求越來越多，為何預算編列卻逐年減少。

許淑華認為，社會局的回應把民意視作敵人，就像過去愷愷案一樣，睜眼說瞎話，對家長造成二次傷害，實在非常失職，她要求市府立刻和家長取得聯繫，直接提供協助，乃至於採取專案處理，確保受害者全員都能受到補助，這才是正確的作法。

許淑華痛批，蔣萬安團隊現在陷入連環道歉中，但這些道歉的背後隱藏著官僚心態，其本質仍然是卸責、逃避、與人民為敵。

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