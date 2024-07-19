質疑幼兒園性侵案被蓋牌 林延鳳批：兒少權法淪北市教育局遮羞布

林延鳳懷疑北市教育局蓋牌，教育局有人對媒體說該案「因兒少權法難以主動調查」。（資料照）

2024/07/19 13:25

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市私立培諾米達信義幼兒園園長之子毛畯珅涉性侵幼童案件延燒，台北市議員林延鳳表示，近期向台北市教育局調閱2022年7月調查紀錄，教育局竟以《兒童及少年福利與權益保障法》為藉口不願提供，她更踢爆教育局曾向媒體宣稱「因兒少權法難以主動調查」，但被詢問相關條文為何時，卻不願回答，顯見《兒少權法》淪為教育局不作為的遮羞布，呼籲政風處應就有關公務員不作為的事證，移交監院續行調查。

林延鳳指出，教育局若有循性平相關管道為相關調查，而非僅止於調閱監視器而無作為，就一定有能昭公信的調查報告以供各界檢視，如要保障被害幼兒，將其姓名遮蓋也並無不可，教育局卻依據《兒少權法》第66條第2項規定，聲稱「因職務上所知悉之秘密或隱私及所製作或持有之文書，應予保密，非有正當理由，不得洩漏或公開。」

請繼續往下閱讀...

林延鳳批評，原來議員對於社會矚目案件的監督職權，在教育局看來不屬於「正當」，她更懷疑教育局蓋牌，根本就是遮掩其毫無作為的心虛，不惜用盡一切手段來圓謊；教育局有人對媒體說該案「因兒少權法難以主動調查」，但被媒體詢問相關條文為何時，竟不回答，質疑教育局已急到「慌不擇路，口不擇言」，無法繼續用謊言編織藉口，只能「裝死」。

林延鳳認為，依據市府提供大事紀資料顯示，2022年7月第一起個案通報，北市府教育局在教育部告知相關辦法可直接令行為人停職，並成立調查委員會時，該局卻應作為而不作為，到2023年7月接到通報後，才採取停職與成立調查小組，長達一年空窗期造成更多幼兒受害，對照教育局今時屢以《兒少權法》當遮羞布的行徑，簡直荒謬且雙標。

林延鳳強調，事已至此，教育局長湯志民繼續神隱，蔣萬安還神遊太虛，面對媒體實問虛答，社會大眾根本無法認同，兩任市長柯文哲、蔣萬安應道歉謝罪，局長湯志民也難辭其咎，政風處更應就有關公務員不作為的事證，移交監院續行調查，還給受害家庭們一個公道。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法