議員林延鳳索幼兒園性侵案資料遭拒 北市教育局：依《兒少權法》不得洩漏

北市私立幼兒園性侵案不雅影片消息曝光後，經過一個多禮拜的發酵，台北市長蔣萬安今天鞠躬道歉。（記者劉信德攝）

2024/07/19 17:28

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市私立培諾米達信義幼兒園園長之子毛畯珅疑性侵幼童案件延燒，台北市議員林延鳳近期向台北市教育局調閱2022年7月調查紀錄，不料教育局竟以《兒童及少年福利與權益保障法》為藉口不願提供；教育局回應，考量調查報告涉及個案家長、幼生訪談內容，依《兒少權法》第66條第2項規定，因職務上所知悉秘密或隱私及所製作或持有之文書，應予保密，非有正當理由，不得洩漏或公開。

林延鳳質疑，教育局若有循性平相關管道為相關調查，而非僅止於調閱監視器而無作為，就一定有能昭公信的調查報告以供各界檢視，如要保障被害幼兒，將其姓名遮蓋也並無不可，教育局卻依據《兒少權法》疑似蓋牌。

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教育局指出，依「教保相關人員違法事件調查處理辦法」規定，均於認定委員會作成終局決議後，以書面載明事實及理由，將決議結果通知案件之行為人及家長，採個案調查並回覆當事人的機制；另如「當事人家長」有調閱調查報告的需求，則依行政程序法及政府資訊公開法等相關規定提供家長調閱，但調查報告涉及個人隱私之虞，應予保密。

教育局說明，2023年7月有許多通報案件，不少家長反映想要看監視器畫面，經警察局婦幼隊請示檢察官，監視器畫面涉及其他幼童隱私，為保護個別幼童隱私，因此協調由婦幼隊提供，經婦幼隊查閱影片有疑似受害幼童，立即主動通知家長指認。

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