認了處理幼兒園性侵案須檢討 柯文哲稱：大張旗鼓調查會引發恐慌

台北市幼兒園性侵案，時任台北市長的民眾黨主席柯文哲今（19）日表示，該案有檢討改進之處。（記者田裕華攝）

2024/07/19 10:30

〔記者陳政宇／台北報導〕台北市私立培諾米達信義幼兒園園長之子毛畯珅涉嫌性侵、猥褻超過20名女童，此案件在2022年7月首度通報。時任台北市長的民眾黨主席柯文哲今（19）日表示，該案有檢討改進之處，但當時若大張旗鼓調查，會引發家長恐慌及未審先判，且檢調亦無取得足夠證據、最後不起訴處分。

私幼性侵案延燒，柯文哲今在立法院民眾黨團召開時事記者會，是近期首度出面回應此案。柯文哲坦言，對於幼稚園小朋友及其家長們，他感到很難過，因為這個傷害會造成長期陰影。他昨天也和時任社會局長周榆修討論這項問題，當時接獲檢舉後有行政調查，包括社會局和教育局，但沒有抓到證據；且檢調也有介入，最後仍無足夠證據、不起訴處分。

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柯文哲說，他們也討論到，若重來一遍怎麼做比較好，擔心大張旗鼓的調查會引起家長恐慌或未審先判，同時也要保護小朋友，在兩者間怎麼做比較恰當，仍有改進空間。他也和民眾黨團總召黃國昌討論，法律上如何修法尋求平衡點，由黃說明下一步修法建議方向。

黃國昌說明，針對這起讓所有人心碎遺憾的事件，在目前的法制上，過去這2天有不少跨黨派立委，針對「兒童及少年福利與權益保障法」第69條，對於媒體揭露相關資訊的標準、程度上的檢討；民眾黨團也認為，「幼兒教育及照顧法」相關條文中，有關行政機關對裁罰名單的認定基準、公布時間，是否應該有全國統一標準，而非由各地方政府處理，黨團後續會積極廣泛聽取學者及社會各界的意見，並擬具具體更具有未來性的相關修法版本，避免類似事件再度發生。

媒體詢及，民眾黨昨發聲明表達要檢討，除了調閱監視器外，還有什麼配套可做？教育部昨指出當時就能將狼師暫時停職，北市府有許多該做卻沒做的部分。

柯文哲重申，實務上來講，若大張旗鼓進去調查，一下子就會引起家長恐慌，比較麻煩的是未審先判，因為不曉得事實真相，故社會局等單位當時去調查，但這不是到家裡搜索找到照片就能解決，只能調監視器來看，後來問一問，沒有找到很堅實的證據；檢調其實也有介入，最後仍是不起訴處分，但這是他卸任後很久的事。

柯文哲強調，這的確是個問題，如果重來一遍怎麼做會比較好，這也是很值得檢討的案例，很多東西就是反省改進；因為他現在沒有在行政位置上，這的確是要再檢討一遍，所以也把當時過程再看一遍，思考若重來一遍，該怎麼做比較恰當。

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