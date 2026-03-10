3縣市大雨特報！今冷氣團影響各地寒冷 週四另波冷氣團接力

中央氣象署表示，受冷氣團影響，今天中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦冷。（資料照）

中央氣象署表示，今天（10日）上半天華南雲雨區持續東移，北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨，中南部平地清晨至上午也有零星短暫雨，下半天水氣逐漸減少，剩下東半部地區、恆春半島及西半部山區仍有局部短暫雨，其他地區轉為多雲的天氣。

冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚也冷，中部以北及東北部低溫12到14度，其他地區15到17度，白天北台灣氣溫上升有限，高溫只有14到16度，其他地區約18到20度，高屏可以來到22、23度。氣象署提醒，此波冷氣團有機會達到強烈大陸冷氣團的等級。

請繼續往下閱讀...

此外，氣象署昨天（9日）晚間9時20分針對基隆市、新北市、宜蘭縣發布大雨特報稱，東北風影響，今天基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率。

離島天氣方面，澎湖陰天，16至18度；金門晴時多雲，12至16度；馬祖晴時多雲，9至11度。若水氣和溫度配合，3000公尺以上高山有降雪或固態降水機率，高山路面易結霜或積冰。

空氣品質方面，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

氣象署預報，明天（11日）清晨大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫仍偏低，白天冷氣團減弱，氣溫回升，各地日夜溫差大；東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

週四（12日）另一大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，北部及東北部氣溫再下降，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差大，基隆北海岸、東北部及東部地區有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

週五（13日）大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚天氣寒冷，日夜溫差大，各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

週六（14日）大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團逐漸減弱，白天氣溫回升，輻射冷卻影響，各地早晚天氣仍偏冷，日夜溫差大；各地大多為晴到多雲，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。

下週日（15日）、週一（16日）各地早晚天氣仍較涼，中南部日夜溫差大，各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、東半部地區、大台北山區及恆春半島有零星短暫雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 12 - 14 13 - 17 16 - 22 14 - 17

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法