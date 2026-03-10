為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    3縣市大雨特報！今冷氣團影響各地寒冷 週四另波冷氣團接力

    2026/03/10 06:50
    中央氣象署表示，受冷氣團影響，今天中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦冷。（資料照）

    中央氣象署表示，受冷氣團影響，今天中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦冷。（資料照）

    中央氣象署表示，今天（10日）上半天華南雲雨區持續東移，北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨，中南部平地清晨至上午也有零星短暫雨，下半天水氣逐漸減少，剩下東半部地區、恆春半島及西半部山區仍有局部短暫雨，其他地區轉為多雲的天氣。

    冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚也冷，中部以北及東北部低溫12到14度，其他地區15到17度，白天北台灣氣溫上升有限，高溫只有14到16度，其他地區約18到20度，高屏可以來到22、23度。氣象署提醒，此波冷氣團有機會達到強烈大陸冷氣團的等級。

    此外，氣象署昨天（9日）晚間9時20分針對基隆市、新北市、宜蘭縣發布大雨特報稱，東北風影響，今天基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率。

    離島天氣方面，澎湖陰天，16至18度；金門晴時多雲，12至16度；馬祖晴時多雲，9至11度。若水氣和溫度配合，3000公尺以上高山有降雪或固態降水機率，高山路面易結霜或積冰。

    空氣品質方面，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

    氣象署預報，明天（11日）清晨大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫仍偏低，白天冷氣團減弱，氣溫回升，各地日夜溫差大；東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

    週四（12日）另一大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，北部及東北部氣溫再下降，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差大，基隆北海岸、東北部及東部地區有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

    週五（13日）大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚天氣寒冷，日夜溫差大，各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

    週六（14日）大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團逐漸減弱，白天氣溫回升，輻射冷卻影響，各地早晚天氣仍偏冷，日夜溫差大；各地大多為晴到多雲，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。

    下週日（15日）、週一（16日）各地早晚天氣仍較涼，中南部日夜溫差大，各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、東半部地區、大台北山區及恆春半島有零星短暫雨。

    國際都市氣象：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    12 - 14 13 - 17 16 - 22 14 - 17

    今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播