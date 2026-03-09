為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    馬太鞍溪堰塞湖洪災奪19命 光復鄉長林清水100萬交保、電子監控

    2026/03/09 22:33 記者王錦義／花蓮報導
    花蓮縣光復鄉長林清水今晚獲法院接押庭裁定100萬交保。 （資料照，民眾提供）

    花蓮縣光復鄉長林清水今晚獲法院接押庭裁定100萬交保。 （資料照，民眾提供）

    去年9月花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖洪災釀19死，花蓮地檢署調查發現光復鄉長林清水在災前忙著餐敘、植牙，置百姓生命安全於不顧，起訴求刑10年。法院今晚開庭，裁定林清水100萬元交保、配戴電子監控，截至晚間10點半仍在辦理手續。

    70歲林清水在今年1月遭檢方搜索住處、光復鄉公所等地點，調閱撤離名冊、防災通報等物證，檢方複訊後以有串供、逃亡之虞，向法院聲羈獲准，持續羈押至今。檢方今天提起公訴，移審花蓮地方法院，法院今晚開接押庭，約9時裁定，林清水100萬元交保，並裝電子設備監控，親友立即籌錢在法庭外等待。

    檢方表示，去年7月底馬太鞍溪上游因土石崩落形成堰塞湖，因樺加沙颱風逼近，中央啟動防災應變。農業部林保署花蓮分署分別發布黃色、紅色警戒，但林清水在宜蘭參訪；發生洪災前一天，鄉公所僅針對大馬村香草社區、大平村二鄰及東富村阿陶莫部落等少數區域強制撤離，也未協調警方淨空警戒區域；更離譜的是，林清水在洪災前一天下午還擅離職守，前往鳳林鎮牙醫診所植牙。

    檢方指出，為應付上級督導，林清水、鄉公所秘書張源寶、民政課長王詠濬捏造垂直避難人數、依親及撤離數字，在花蓮縣災害應變中心會議中，林清水更回報已完成預防性撤離，實際上仍有居民留在警戒區。

    花蓮縣光復鄉長林清水今晚法院裁定100萬交保，親友在法庭外等待。（記者王錦義攝）

    花蓮縣光復鄉長林清水今晚法院裁定100萬交保，親友在法庭外等待。（記者王錦義攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播