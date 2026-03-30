海馬士首期款獲美「破例展延」！國防部曝：美方動用基金先行墊付

國防部戰規司司長黃文啟透露，經台美雙方上週末密集協調，美方首度打破「不曾同意延後支付首期款」的慣例，引用「緊急個案處理方式」，由美國安合局（DSCA）動用其可控基金先行墊付簽約準備金。（圖：取自美軍DIVDS網站）

我國國防特別預算對美軍購項目中，原本將在明天（31日）到期的「海馬士多管火箭系統」首期款支付期限，確定獲得轉圜。國防部戰規司司長黃文啟今（30）日受訪透露，經台美雙方上週末密集協調，美方首度打破「不曾同意延後支付首期款」的慣例，引用「緊急個案處理方式」，由美國安合局（DSCA）動用其可控基金先行墊付簽約準備金。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部部長顧立雄報告「國軍年度軍事投資計畫與財政負擔能力之動態平衡評估」，並備質詢。黃文啟陪同顧立雄備詢前接受媒體聯訪。

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黃文啟表示，美方於3月初送達發價書時，時間（較其他3項軍購案）更晚，當時也講明這份發價書無法展延，由於發價書效期與首期款支付時間非常近，國防部從當時就開始與美方展開密切聯繫。

黃文啟說，美方至上週仍不願鬆口，美方之前也沒有任何一個個案，可以同意買售國可以延後支付首期款，但台美雙方週末與AIT安合組最後研商下，決定採取此一罕見模式。他指出，美方引用「安全援助管理手冊」緊急個案處理的方式，由安合局這邊動用他可控基金，去支付我們的簽約準備所需要的經費。

不過，黃文啟強調，目前預估美方將於5月底左右完成簽約，簽約後5天內我國仍須支付必要款項，呼籲立法院能儘速通過特別條例，否則5月底將再次面臨同樣困境。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部部長顧立雄、國防部戰規司司長黃文啟報告。（記者陳逸寬攝）

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