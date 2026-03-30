談新北藍白合進程 黃國昌：4月完成內部競爭

民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌表示，新北市長「藍白合」預計4月完成內部競爭。（圖擷取自YT「千秋萬世」）

迎戰2026年九合一選舉，國民黨與民眾黨推動「藍白合」，在新北市長部分，民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌今天表示，新北4月時應該會完成內部競爭，他和國民黨新北市長參選人李四川一直保持密切合作，現在有些細節無法透露太多。

黃國昌今天上午接受廣播節目「千秋萬世」專訪，被問及年底選舉「藍白合」進度，他重申「三角形的兩邊和會大於第三邊」，他跟李四川都保持密切合作，有些細節現在無法透露太多，「民進黨在想什麼，我們非常清楚」，面對2026年選戰，在野聯盟會創造最大的成績，請大家不用擔心、懷疑，具體實踐的過程請大家拭目以待。

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新竹縣方面，黃國昌表示，國民黨初選由立委徐欣瑩出線，藍營接下來的功課是要弭平競爭過程中的傷痕，讓支持者趕快歸隊、加速整合，後續民眾黨就會跟國民黨討論在新竹縣長的合作；對於民眾黨而言，新竹縣也是重要基地，不管是前黨主席柯文哲的總統票、民眾黨的政黨票，過去表現都非常亮眼，希望在新竹有效發揮最大的綜合戰力，以取得最大的勝利成果為目標。

主持人王淺秋詢問，年底縣市長選舉民眾黨要拿幾席？黃國昌回應，「最大目標是現在在野執政縣市，不要讓民進黨拿回去」，有些地方民眾黨努力防止「三腳督」現象出現，也有人來找民眾黨，表明願意披民眾黨戰袍選縣市長，這不是壞事。

黃國昌說，面對台灣政治情勢發展，他身為黨主席要讓民眾黨長大，讓從政的同事有更好的發揮舞台，這是他的責任，「我從來也不會忘記大局，但是為了台灣、國家未來的發展好，在大局上要把個人的小我放的小一點、政黨放小一點，把國家、人民共同的未來放的大一點」，在追求台灣民眾黨最大發展的「大我」上面，希望取得最好的平衡，與國民黨有更好的善意互動和合作。

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