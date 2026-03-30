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    首頁 > 社會

    轎車逆向衝撞7機車 台南安定1死7傷

    2026/03/30 12:10 記者劉婉君／台南報導
    台南安定區西港大橋下往管寮堤防，30日上午7時40分左右發生轎車逆向衝撞多部機車事故，8人送醫。（讀者提供）

    台南安定區西港大橋下往管寮堤防，30日上午7時40分左右發生轎車逆向衝撞多部機車事故，8人送醫。（讀者提供）

    首次上稿 03-30 11:00
    更新時間 03-30 12:10

    台南市安定區西港大橋下往管寮堤防約1公里處今（30）日上午7時40分發生一起嚴重車禍，1輛轎車不明原因逆向暴衝，衝撞7輛機車，共造成包括轎車駕駛在內共8人送醫，其中1名機車騎士當場沒有生命跡象，送醫後仍宣告不治，其他7人輕傷，肇事原因由警方調查釐清中。

    事故發生於上班尖峰時段，台南市消防局接獲報案後，立即出動3輛救護車及6名警消前往，現場一片狼藉，肇事轎車及多輛機車嚴重毀損，地上許多碎片，還有傷者坐在地上，1名35歲男性OHCA，送往安南醫院，其他傷者也分別送往佳里奇美醫院與麻豆新樓醫院等救治。

    由於現場一片混亂，善化警方在事發後持續調查釐清，經查案發當時轎車陳姓女駕駛行駛河堤道路由東往西直行，不明原因逆向撞擊7輛西向東行駛的機車釀禍，相關的汽、機車駕駛均無酒駕，肇事責任尚待釐清。轎車駕駛在事故發生後相當緊張，對於事故發生原因一片空白。

    警方呼籲駕駛車輛應遵守交通規則，小心駕駛，減速慢行。

    台南安定區西港大橋下往管寮堤防，30日上午7時40分左右發生轎車逆向衝撞多部機車事故。（讀者提供）

    台南安定區西港大橋下往管寮堤防，30日上午7時40分左右發生轎車逆向衝撞多部機車事故。（讀者提供）

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