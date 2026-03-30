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    首頁 > 政治

    盧秀燕受訪強調支持軍購 蔡其昌：「說得不錯」重點是做

    2026/03/30 09:39 記者歐素美／台中報導
    立法院民進黨團總召蔡其昌（左）與民進黨台中市長參選人、立委何欣純（右）今天聯袂出席星宇航空台中到東京及熊本首航儀式，蔡其昌表示，認同台中市長盧秀燕對軍購案的論述，希望盧秀燕發揮影響力，儘速通過軍購案。（記者歐素美攝）

    立法院民進黨團總召蔡其昌（左）與民進黨台中市長參選人、立委何欣純（右）今天聯袂出席星宇航空台中到東京及熊本首航儀式，蔡其昌表示，認同台中市長盧秀燕對軍購案的論述，希望盧秀燕發揮影響力，儘速通過軍購案。（記者歐素美攝）

    台中市長盧秀燕接受本報專訪，認為應合理通過預算規模8000億至1兆元的軍購案，立法院民進黨團總召蔡其昌對此表示，「有時候政治人物說，說得不錯」，但民眾「更希望盧市長發揮她的影響力」，能夠做出讓大家覺得軍購案是符合百姓及台灣主流民意的需要。

    朝野對軍購金額迄今無法達成共識，台中市長盧秀燕接受本報獨家專訪時，首度對軍購立場表態，她覺得軍購案合理應通過8000億元到1兆元之間，除了立院預計通過的3800億元外，另一部份4000億元的軍購「不必等發價書」，立院應該要趕快通過，「因為全球都在搶武器，我們要確定可以要到這批武器」。

    蔡其昌今天出席星宇航空台中到東京及熊本首航儀式接受媒體採訪時表示，他有看到這項專訪，他認同盧秀燕的論述，但現在不是論述的問題，目前軍購案時間很急迫，希望盧秀燕儘速地發揮她的影響力，趕快跟立法院國民黨團及立委溝通，希望能儘速通過軍購案，讓台灣更安全，讓台海不會發生戰爭。

    蔡其昌說，有時候「政治人物說，說得不錯」，但民眾更希望盧秀燕發揮影響力，能夠做出讓大家覺得軍購案是符合百姓及台灣主流民意的需要。

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