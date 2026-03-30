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    首頁 > 政治

    柯文哲凱道怒吼這幕瘋傳 全網笑翻：「沒游泳的賴祥德」是誰？

    2026/03/30 10:33 即時新聞／綜合報導
    民眾黨29日下午在凱道舉辦集會，聲援涉及收賄、圖利等罪一審被判刑17年的創黨主席柯文哲（右）；柯文哲上台時歇斯底里怒吼；左為現任民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    民眾黨29日下午在凱道舉辦集會，聲援涉及收賄、圖利等罪一審被判刑17年的創黨主席柯文哲（右）；柯文哲上台時歇斯底里怒吼；左為現任民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    前台北市長柯文哲因涉京華城弊案一審被判17年，民眾黨昨（29）日發動「上凱道討公道」集會，號召支持者「小草」到場聲援。然而，整場活動的焦點意外落在柯文哲上台轉向總統府歇斯底里地嘶吼，竟脫口而出：「賴祥德！沒有用的！我不會屈服！我不會投降！」疑似因情緒激動誤將總統賴清德誤喊為「賴祥德」，瞬間引爆社群媒體熱議。

    柯文哲這句「賴祥德」出口後，立刻成為網路迷因與調侃對象。許多網友紛紛狠酸「口齒不清的阿北在喊誰？」、「全台協尋賴祥德！」、「你貪污的時候 賴甚至還沒當總統。一群悲哀的亂台份子」、「這個要去波蘭了吧⋯但他不能出境⋯」、「賴祥德請支持收銀」同時也有人模仿柯文哲的口音「賴祥德，沒游泳的！偶不會曲壺！偶不會投降！」

    眼尖網友發現，當柯文哲在前方奮力嘶吼時，身旁的現任黨主席黃國昌神情詭異，疑似在拚命憋笑，引來大批網友留言「阿北終於快中風了，黃國昌在笑了」、「黃嫌憋笑到快死掉」、「黃國昌：把悲傷的事情都想了一輪」。此外，還有網友發揮創意，將周杰倫的歌曲改編成反串版，戲稱柯文哲是在對賴總統深情告白：「賴祥德，沒有用的，你比誰都好。」

    針對這場集會，前立委陳柏惟在直播中毫不留情地狠酸。他直言民眾黨的造勢審美讓人倒退，要求「精神賠償」。他分析，柯文哲的喊話更像是一場大型告白秀，更戲稱這是綠白合的另類體現，「就是清清白白、綠白合，就是在告白，整場就是告白秀，從頭到尾都是柯文哲愛上賴清德」。

    他批評民眾黨的操作屬於「仇恨動員」，並將柯文哲的心態比喻為「早餐店阿姨稱讚你是帥哥，結果告白失敗就殺人的行徑」。陳柏惟強調，「出事都是別人的錯」已成為小草的核心思想，若成功歸功於自己努力，失敗則推給賴清德獨裁

    律師林智群也在臉書發問：「賴祥德是誰？」留言區不少網友則調侃：「真的沒有賴清德」、「癡呆了，手也開始抖了，要保外就醫了」、「全台灣都在找賴祥德」、「這難道跟馬英九有一樣的症頭了？」

    陳柏惟更在Threads發起「尋人啟事」，公開徵求本名或諧音為「賴祥德」的民眾加入民眾黨成立「賴祥德」派系，甚至承諾資助黨費，目標是爭取年底議員選舉並搶下一席中央委員，「拿到黨證後拍一張給我看就好，到時候審核的行政人員可以過，然後黃國昌說不行，柯文哲就陷入焦慮。」

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