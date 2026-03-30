3案軍購首期款仍無解！顧立雄：今年度總預算未過 依法不得動支預備金

國防部長顧立雄。（記者陳逸寬攝）

行政院提出的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」與在野版本打包進入院會朝野協商冷凍期一個月，我國部分對美軍購案首期款支付期限即將到期，海馬士火箭系統已獲展延，但仍有M109A7、標槍及拖式飛彈等案明天（31日）到期，款項仍無著落。國防部長顧立雄今（30）日答詢指出，因115年度中央政府總預算案至今尚未付委審查，依照《預算法》第54條規定，目前完全無法動支第一、第二預備金。

陳俊宇質詢時指出，海馬士（HIMARS）多管火箭系統的首期款支付期限原訂為3月31日，若錯過窗口恐影響產線排序。顧立雄證實，經密切協調，美方最後同意引用《安全援助管理手冊》中的「緊急生效條款」，將付款期限展延至美方與合約商完成議約之後，預估可爭取時間至5月下旬。

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但顧立雄也強調，一旦美方完成議約，我方必須在5天內完成付款，時間非常緊迫，若首期款不能獲付，勢必影響後續交裝與訓練排程。

陳俊宇關切，若預算審議持續延宕，是否有替代支付方案？顧立雄直言，若特別條例能通過，國防部會隨即提出預算案，若預算案尚未通過，可嘗試依《預算法》第84條獲得授權先行支付，這是方法之一。

然而，針對是否能動用「預備金」救急，顧立雄強調，由於115年度中央政府總預算案目前尚未「付委審查」，依據《預算法》第54條規定，在總預算案未審查通過的情況下，無法動支第一、第二預備金。顧立雄重申，國防部當然希望特別預算案能儘速通過，若條例通過但預算案仍在審理，會請求同意先行動支。

14條軍工生產線預算未過緩不濟急 顧立雄：年度預算已無空間

此外，針對國防特別預算規劃建置14條彈藥及火藥生產線，顧立雄說明，若回歸年度公務預算或政府基金編列，一年僅4億元規模，要完成建置需耗時數十年，完全緩不濟急。

顧立雄表示，未來三年軍事投資持續案預估需求達5700億元，平均每年需1900億元，而115年度國防預算中軍投部分約1613億元，加上新增案後，空間幾乎已達極限，若不透過特別預算一次性投資，勢必排擠其他新增軍事採購。他呼籲朝野委員支持特別條例，以因應島嶼國家面臨封鎖環境下，必須提升的戰備存量與高消耗需求。

國防部長顧立雄指出，由於今年度中央總預算尚未付委審查且通過，依法不得動支第一、第二預備金，為部分對美軍購案項的首期款期限解套。（圖取自國會頻道）

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