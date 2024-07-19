為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

幼兒園性侵案柯文哲認了該檢討 殷瑋：現任北市府團隊會承擔

台北市長蔣萬安今上午出席警察局卸新任分局長聯合布達交接典禮，會前對北市幼兒園性侵案發表談話並鞠躬致歉。（記者劉信德攝）

台北市長蔣萬安今上午出席警察局卸新任分局長聯合布達交接典禮，會前對北市幼兒園性侵案發表談話並鞠躬致歉。（記者劉信德攝）

2024/07/19 12:04

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市私立培諾米達幼兒園園長之子毛畯珅涉性侵、猥褻超過20名女童，引發社會高度關注，此案於2022年7月首度通報。時任台北市長柯文哲今（19日）表示該案有檢討改進之處；現任市府發言人殷瑋則表示，現任市府立場無論如何會承擔，該做說明跟檢討都會儘快完成。

台北市長蔣萬安今上午出席警察局卸新任分局長聯合布達交接典禮，會前對此案發表談話並鞠躬致歉，後由殷瑋接受媒體聯訪。殷瑋表示，站在現在台北市政府的立場，無論如何既然是現在的團隊就來承擔，應該要做的任何的檢討跟精進，都會儘快完成並說明。對於柯文哲稱當時怕「未審先判」，他表示，不論什麼樣的說法，市府的原則就是希望本於事實，拿出應有的態度面對問題。

至於教育部次長張廖萬堅日前稱2022年柯市府就應停職毛嫌，殷瑋表示，蔣萬安已經清楚表示市府態度，根據一貫立場，該檢視就來檢視，這是一直以來的原則；對於昨日部分家長聲明控訴迄今未看到完整監視器畫面，寫信給蔣萬安也沒有收到回應，他表示因為檢調尚在調查，部分畫面可能在檢調手中，這部分局處應盡全力做到該做的，而目前清查相關來信，局處都有回覆，市府將持續清查，希望給家長與社會交代。

此外，對於警用監視器案與台智光是否進入官司階段？殷瑋表示，現在相關費率以母約進行，最重要的是要確保所有治安服務不中斷；他說，根據局處回報，台智光方對於費率差額提出爭議，但市府也會要求所有CCTV服務品質不打折，這是堅定立場。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
認了處理幼兒園性侵案須檢討 柯文哲稱：大張旗鼓調查會引發恐慌
2024/07/19 10:30

認了處理幼兒園性侵案須檢討 柯文哲稱：大張旗鼓調查會引發恐慌
北市議員洪健益爆找人急接手幼兒園性侵案托嬰中心 北市社會局：子虛烏有
2024/07/19 11:28

北市議員洪健益爆找人急接手幼兒園性侵案托嬰中心 北市社會局：子虛烏有

跟著AI大廠走 南科卓越城自備68萬起
蔣萬安要求提幼園性侵案檢討報告 簡舒培：去年就有且內容避重就輕
2024/07/19 08:25

蔣萬安要求提幼園性侵案檢討報告 簡舒培：去年就有且內容避重就輕
幼兒園性侵案被藍營粉專攻擊 許淑華向北檢提告誹謗
2024/07/19 10:02

幼兒園性侵案被藍營粉專攻擊 許淑華向北檢提告誹謗

桃園市政特區頂級A辦新聚落 NFC環球經貿中心企業新門面首選
幼兒園狼師案延燒 蔣萬安首度鞠躬道歉
2024/07/19 10:09

幼兒園狼師案延燒 蔣萬安首度鞠躬道歉
政治今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播