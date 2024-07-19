幼兒園性侵案柯文哲認了該檢討 殷瑋：現任北市府團隊會承擔

台北市長蔣萬安今上午出席警察局卸新任分局長聯合布達交接典禮，會前對北市幼兒園性侵案發表談話並鞠躬致歉。（記者劉信德攝）

2024/07/19 12:04

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市私立培諾米達幼兒園園長之子毛畯珅涉性侵、猥褻超過20名女童，引發社會高度關注，此案於2022年7月首度通報。時任台北市長柯文哲今（19日）表示該案有檢討改進之處；現任市府發言人殷瑋則表示，現任市府立場無論如何會承擔，該做說明跟檢討都會儘快完成。

台北市長蔣萬安今上午出席警察局卸新任分局長聯合布達交接典禮，會前對此案發表談話並鞠躬致歉，後由殷瑋接受媒體聯訪。殷瑋表示，站在現在台北市政府的立場，無論如何既然是現在的團隊就來承擔，應該要做的任何的檢討跟精進，都會儘快完成並說明。對於柯文哲稱當時怕「未審先判」，他表示，不論什麼樣的說法，市府的原則就是希望本於事實，拿出應有的態度面對問題。

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至於教育部次長張廖萬堅日前稱2022年柯市府就應停職毛嫌，殷瑋表示，蔣萬安已經清楚表示市府態度，根據一貫立場，該檢視就來檢視，這是一直以來的原則；對於昨日部分家長聲明控訴迄今未看到完整監視器畫面，寫信給蔣萬安也沒有收到回應，他表示因為檢調尚在調查，部分畫面可能在檢調手中，這部分局處應盡全力做到該做的，而目前清查相關來信，局處都有回覆，市府將持續清查，希望給家長與社會交代。

此外，對於警用監視器案與台智光是否進入官司階段？殷瑋表示，現在相關費率以母約進行，最重要的是要確保所有治安服務不中斷；他說，根據局處回報，台智光方對於費率差額提出爭議，但市府也會要求所有CCTV服務品質不打折，這是堅定立場。

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