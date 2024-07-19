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指出幼兒園性侵與剴剴案相同點 顏若芳：蔣萬安看聲量在做事？

針對幼兒園性侵案，蔣萬安今上午鞠躬道歉。（記者劉信德攝）

針對幼兒園性侵案，蔣萬安今上午鞠躬道歉。（記者劉信德攝）

2024/07/19 19:19

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市信義區幼兒園性侵案延燒數日，台北市長蔣萬安今（19日）上午終於鞠躬道歉。對此，台北市議員顏若芳批評，遲來的道歉挽回不了孩童受創的心靈，以及市民對市府的失望，她並質疑「難道蔣萬安市長是看聲量在做事的嗎」？

遇事先推給中央 脫不了身才道歉

顏若芳表示，去年至今年無論議員如何要求檢討、市長道歉，蔣萬安就是寧死不屈，現在看輿論倒向市府才匆匆出面道歉，當初「剴剴案」時還稱「不要公親變事主」，也是輿論燒向市府，才於議會公開認錯，難道蔣萬安是看聲量在做事的嗎？聲量比市民、小孩安全還重要？

她批評，面對孩子的苦痛，蔣萬安第一時間往往只會卸責中央、意圖脫身，發現脫不了身了才道歉，可見蔣萬安治下的台北市政，治理方針竟是跟著輿論走，心中只有政治風險，卻完全看不見受苦的孩子、受苦的市民。

她說，蔣萬安這次道歉本來就是應該的，除道歉外還應該全盤檢討，教育局提出的「四大精進措施」中，幾乎沒有改善現況的措施，而多為闡述法規內容而已。她要求應提出實際作為，進一步向社會說明要如何強化相關人員第一線辨識的敏感度，以及如何確保落實現行《教保條例》針對受調查人員預防性停職的規定。期盼蔣市府痛改前非，不要讓孩子的啼哭聲，變成悲痛的奪魂樂。

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