蔣萬安、柯文哲都道歉了！衛福部揭幼兒園狼師案檢討進度

私立幼兒園性侵案不雅影片消息曝光後，經過一個多禮拜的發酵，台北市長蔣萬安今天鞠躬道歉。（記者劉信德攝）

2024/07/19 15:12

〔記者林志怡／台北報導〕台北市幼兒園狼師案引起各界關注，涉案幼兒園長之子、毛姓教保員涉嫌性侵20餘位孩童，台北市長蔣萬安也為相關案件處理不周道歉。衛福部保護司長張秀鴛指出，針對本案衛福部已在去年10月接獲北市府通報，並啟動重大性侵害案件檢討機制，將繼續按照流程開會討論，預計在9月由教育部、衛福部說明相關內容。

台北市私立「培諾米達信義幼兒園」園長的兒子、教保員「毛畯珅」涉嫌性侵20餘位孩童，台北市府相關單位挨批處理態度消極怠惰，蔣萬安與台北市前市長柯文哲等都已對外致歉，但案件內容仍有諸多爭議。

請繼續往下閱讀...

張秀鴛指出，台北市府於2023年10月30日檢送該幼兒園發生性侵害事件的檢討報告，而衛福部依「重大性侵害事件檢討及策進實施計畫」規定，於同年11月3日函請教育部，請該部依實施計畫就北市府檢討報告內容先行檢討，而教育部在2024年3月將本案檢討情形回覆衛福部。

針對後續檢討作為，張秀鴛說，經內部檢視，這次案件內容將提至衛福部「家庭暴力及性侵害防治推動小組」報告，而該小組每3個月會召開一次會議，組成成員包括跨部會的官員、相關領域專家與民間團體，會議中預計由教育部說明這起案件癥點、各界關注內容與處理作為，衛福部則說明相關法規修正方向，並請小組提供改進意見。

此外，張秀鴛指出，針對這次案件中受到傷害的孩童，地方政府的家防中心後續會進行處理，包括提供心理諮商服務、法律協助等，且在孩童心理照顧與復原方面，家長也可以一同參與，過去常見的治療方式包括遊戲治療、音樂治療，或是藝術、繪圖等，可依據個案情況，採個別或團體方式進行。

若未來縣市政府就這次案件結案後，孩子經過一段時間仍出現創傷反應，可轉往保護司補助的創傷復原中心尋求資源協助，目前全台設有8處，可提供有需求的民眾協助。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法